Jean-Pierre se convierte en la primera portavoz negra de la Casa Blanca

Jean-Pierre sonaba desde hace tiempo como posible sustituta para Psaki, quien ya había dejado clara su intención de dejar el cargo aproximadamente un año después de asumirlo.

En un mensaje en Twitter, Psaki ha escrito a su compañera como una "mujer extraordinaria", "apasionada" e "inteligente" con principios morales fuertes y enorme sentido del humor, lo que la convierte no solo en una gran profesional sino también en una gran madre (tiene una hija) y gran persona. "No puedo esperar a verla brillar mientras trae su propio estilo, resplandor y gracia al podio", ha declarado Psaki.

“She is passionate. She is smart and she has a moral core that makes her not just a great colleague, but an amazing Mom and human. Plus, she has a great sense of humor.“