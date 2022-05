Por su parte, el portavoz de JxCat, Josep Rius, ha afirmado que el hecho de que Pedro Sánchez "sea víctima" no le exime "de dar explicaciones y asumir responsabilidades". "O hay incompetencia o hay complicidad", ha recalcado.

“�� @josep_rius: "Que Pedro Sánchez sigui víctima, no l’eximeix de donar explicacions i assumir responsabilitats. O hi ha incompetència o hi ha complicitat."#CatalanGate pic.twitter.com/2NIxQQMu3h“