La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) calcula que en abril las ventas de carburante han subido un 35% respecto al mismo mes de 2021 por el descuento de 20 céntimos por litro, por lo que el dinero anticipado por Hacienda se ha agotado ya y sus problemas de liquidez continúan.

Según ha apuntado este miércoles la Ceees, que agrupa a más de 4.000 de las cerca de 11.650 gasolineras del país, el riesgo de que más establecimientos cierren sigue vigente después de tres semanas de intensa actividad debido precisamente a esas dificultades en materia de tesorería.

"La cosa está muy difícil, el anticipo a día 20 del mes ha desaparecido ya", ha explicado el director general de la patronal, Nacho Rabadán, quien ha criticado la forma de calcular el adelanto concedido por la Agencia Tributaria. Esta cuestión ya la adelantó Rabadán en una entrevista con RNE el pasado 12 de abril, en los primeros días de Semana Santa.

La cantidad anticipada a cada gasolinera equivale al 90% de la media de sus ventas mensuales de 2021, un ejercicio en el que se comercializó menos carburante debido a que las restricciones por el coronavirus afectaron el tráfico por carretera.

Advierten que podrían cerrar cientos de gasolineras

De acuerdo con las estimaciones de la Ceees, el dinero anticipado apenas cubre la mitad del importe que tienen que adelantar las estaciones de servicio a lo largo del mes por la aplicación del descuento mínimo de 20 céntimos por litro, en vigor desde el 1 de abril y que se extenderá como mínimo hasta el 30 de junio.

Por el momento, la patronal asegura que la Agencia Tributaria no le ha confirmado si también tendrán derecho a anticipo en mayo y junio. "Si no hay anticipo, las liquidaciones -para recuperar el dinero adelantado por el descuento, a ingresar a mes vencido- deben ser inmediatas porque, si no es así, pueden tener que cerrar cientos de estaciones de servicio, hasta la mitad de la red", ha advertido Rabadán.

Ha citado como ejemplo el caso concreto de un socio que es dueño de seis gasolineras grandes y que ya baraja dejar de operar temporalmente si no se encuentra una solución.