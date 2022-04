La guerra en Siria no le impidió a Nur ser comadrona. Nació en Alepo, tiene 32 años y actualmente trabaja en proyectos de Médicos Sin Fronteras en Idlib, en el noroeste del país, una zona que alberga a cuatro millones de personas. De ese total, casi tres millones son desplazadas internas y el 80 % de ellas son mujeres y niños. Nur todos los días atiende a decenas de mujeres como Ratiba, una madre desplazada con cuatro hijos, tres de los cuales nacieron durante el conflicto sirio, que cría a sus hijos en una tienda de campaña y le cuesta llegar a fin de mes.

Nur explica a RTVE.es en una videollamada que a miles de mujeres en Siria, durante su embarazo, se les diagnostica desnutrición y sufren “mareos continuos, problemas de tensión y mucha fatiga”. No quiere centrarse en su historia de éxito, por qué pese a la guerra consiguió estudiar, formarse y trabajar. Tuvo que interrumpir sus estudios durante tres años y la inestabilidad la ha llevado a desplazarse de un sitio a otro a lo largo y ancho del país, pero ahora se ha instalado en Idlib donde su trabajo cada vez es más imprescindible. Se detiene en poner ejemplos de lo que sufren cada día las mujeres en un país donde la guerra no se detiene. Enumera los grandes retos que afrontan para la atención sanitaria y las múltiples consecuencias que agravan aún más la vulnerabilidad de las mujeres, como la violencia de género y el matrimonio precoz.

De hecho, cuenta la historia de Ratiba y, enseguida, asegura que no es la única que sufre esta situación. A lo largo de este año ha presenciado cómo las mujeres, al igual que el resto de la población, se han visto directamente afectadas por el conflicto y sus consecuencias. “Hasta las etapas normales de la vida de una mujer, como la menstruación, el embarazo o la lactancia, pasan a ser un duro peso para ellas”, afirma Teresa Graceffa, coordinadora médica de MSF en Siria.

Muchas personas en Siria viven en condiciones precarias y sufren inseguridad alimentaria. Además, la inseguridad complica los traslados a los centros médicos y el coste de los servicios y el transporte. "La mayoría de mujeres no pueden venir porque no tienen suficiente dinero para pagar el transporte y no hay ambulancias", recuerda Nur. "Esto provoca que muchos partos se complican tanto para la madre como para los más pequeños", añade.

Una abuela sostiene a su nieta en un hospital cogestionado por MSF en el noroeste de Siria MSF / Abd Almajed Alkarh

El año pasado en esta región MSF atendió a una media de 50 partos y 600 consultas por jornada, pero su esfuerzo no resulta suficiente para paliar las enormes necesidades creadas a lo largo de once años de conflicto, ni para cubrir el vacío dejado por el cierre de numerosos centros y programas de salud en este último año. "Me preocupa que muchas organizaciones están cerrando proyectos y esto perjudica directamente a las mujeres", asegura. "Necesitamos ayuda, mucha ayuda", asegura Nur, que advierte que las necesidades siguen aumentando, el frágil sistema sanitario del noroeste de Siria se enfrenta a retos estructurales y los déficits de financiación siguen siendo un enorme desafío.

Además, estos once años de conflicto han mermado la salud mental de las mujeres. "Nos enfrentamos a la ansiedad, depresión y trastornos postraumaticos", asegura. "No solo curamos el dolor físico, sino también el psicológico", añade. Sus necesidades pasan a un segundo plano. No pueden comprar medicinas ni atender a sus propias demandas como mujeres.

"La guerra ha matado mi corazón", asegura la joven comadrona. Por esto, desde Médicos Sin Fronteras afirman que su angustia está directa o indirectamente relacionada con el conflicto. “Hace poco derivé a una joven de 25 años, desplazada y madre de cinco hijos, a un especialista en salud mental porque presentaba síntomas de depresión; estaba abrumada por la tristeza de no poder seguir amamantando a su hijo recién nacido”, cuenta Sumaya, promotora de salud de MSF.

MSF lleva diez ofreciendo servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres del noroeste de Siria, esto incluye atención prenatal, posnatal y a recién nacidos; asistencia en partos, incluyendo las cesáreas; consultas ginecológicas, planificación familiar y apoyo a la salud mental. En 2021, se atendieron más de 18.000 partos en las gobernaciones de Alepo e Idlib y se realizaron más de 200.000 consultas de salud sexual y reproductiva en hospitales, centros de salud y clínicas móviles, cogestionados o apoyados por la organización.