Diez años después, ya no se escucha aquello de “a Bachar al Asad le quedan días; un par de meses como mucho”, pero ese era el mantra que, entre 2011 y 2015, se repetía sin cesar. De hecho, era una máxima casi incontestable en casi todos los análisis de los más prestigiosos think tanks, en los corrillos de los periodistas y por supuesto, en sus artículos. Pero diez años después, Bachar al Asad no ha caído, sigue donde estaba.

Visto desde fuera, puede parecer que esa guerra siria ha cambiado pocas cosas, pero no es así. Los muertos superan el medio millón; los refugiados los cinco millones y medio según la ONU; el país está devastado y la reconciliación parece imposible. La realidad política, económica y demográfica no solo de Siria, también de Oriente Próximo y de Europa, ya no es la misma.

El viejo continente pasó por una crisis migratoria que hizo tambalearse sus propios principios fundacionales, basados en la solidaridad y el humanismo. Europa tuvo que elegir entre acoger y proteger los derechos de los que huían de la guerra o mirar hacia otro lado. Al final escogió el camino fácil, un más que cuestionable acuerdo con Turquía para que guardara la puerta de atrás de la Unión.

08.11 min Reportajes 5 Continentes - 2011-2020: la interminable guerra en Siria - Escuchar ahora

Crímenes de guerra y 10 millones de personas desplazadas de sus hogares Pero si el drama de los refugiados fue terrible, lo que se ha vivido dentro de Siria es aún peor. Además de los muertos y heridos, Médicos Sin Fronteras calcula que alrededor de 10 millones de personas, la mitad de la población del país antes del conflicto, han huido de sus hogares por culpa de la guerra. Un conflicto en el que, según la ONU, ambas partes han cometido crímenes de guerra, si bien la organización responsabiliza en mayor medida al gobierno, porque la obligación de proteger a sus ciudadanos es suya. Entre esas violaciones está el uso de armas químicas, los bombardeos masivos, las torturas y ejecuciones y el asedio de barrios enteros con decenas miles de personas en su interior, como Ghouta o Muadamiya, donde sus habitantes tuvieron que sobrevivir meses sin alimentos, electricidad o agua corriente.

El Estado Islámico, hijo de esta guerra El otro monstruo que creó esta guerra fue el grupo terrorista Estado Islámico, que llegó a imponer un Califato sobre gran parte de Siria e Iraq. Su control sobre los yacimientos petrolíferos de esa zona le proporcionó ingentes recursos económicos con los que armarse, mantenerse y expandirse. A través de Internet, los yihadistas se mostraron capaces de reclutar adeptos y realizar ataques en las principales ciudades occidentales. Fue necesario un gran esfuerzo de las potencias locales e internacionales para derrotarlo sobre el terreno, pero los servicios de inteligencia advierten de que aún tiene presencia en algunas zonas remotas de Iraq y Siria, células durmientes y muchos apoyos entre la población suní. Además, el ISIS –las siglas en inglés de la organización – logró importantes alianzas con otras formaciones armadas de África y el sudeste asiático para implantarse en esas zonas. Raqqa, otra ciudad mártir En términos militares, ahora, el presidente Al Asad domina la mayor parte del territorio. Los rebeldes sólo tienen control efectivo sobre la provincia de Idlib, en el norte y presencia en algunas zonas del sur y el este, pero la intervención extranjera en Siria no tiene precedentes. Estados Unidos, que de momento respalda a sus aliados kurdos, está allí y hace unas semanas, las milicias proiraníes fueron el blanco elegido para el primer ataque de la era Biden.