Los empresarios muestran su satisfacción por las buenas perspectivas del sector. Los hoteles instalados en las zonas urbanas registran una ocupación superior al 80%, que llegará al 100 en la mayoría de los establecimientos a partir del miércoles.

“El pico se celebrará a partir del Jueves y Viernes Santo“

“Si bien es cierto que el pico se celebrará a partir del Jueves y Viernes Santo. Y ahí sí tendremos una ocupación prácticamente completa. Por ejemplo, el hotel está ya lleno para la noche del viernes”, dice Alfonso Girón, director del Hotel Santa Catalina.

Los condicionantes aún presentes de la pandemia han hecho que ese turismo de ciudad siga siendo mayoritariamente español, como en los dos últimos años. “'Estaríamos hablando de un turismo mayoritariamente de otras islas y peninsular, y también de un porcentaje grande de clientes extranjeros”, asegura Alfonso.

“Buscan una escapada de sus lugares de origen y disfrutar de un buen clima“

Por regla general, el turista que prefiere alojarse en un hotel urbano y no a pie de playa, no descarta los baños al sol, pero no son su prioridad. Alfonso explica que “buscan una escapada de sus lugares de origen y disfrutar de un buen clima. Pero también un entorno cultural y gastronómico".

Y todo eso, sin olvidar que algunos hoteles son ya, en sí mismos, un reclamo para el turista que nos visita.

Turismo rural, otra alternativa Las escapadas rurales también son alternativas estos días en Canarias. Con un 63% de ocupación mejora datos de 2019. Aunque hay islas que rompen moldes, como El Hierro que llegan al 95%. “Los indicadores hablan de que el turismo rural se está recuperando en toda Canarias“ Enrique Febles, Asociación Hierro Rural, dice que los datos son esperanzadores. “Parece que los indicadores hablan de que el turismo rural se está recuperando en toda Canarias. En el caso de El Hierro podemos decir que la ocupación puede estar por encima del 95-98%". La amplia gama para elegir la modalidad de establecimientos alojativos hace que los turistas se dividan por gustos. Y entre el casas rurales o apartamentos, hay oferta de sobra en Canarias. De hecho, siempre hay alojamientos que dan respuesta a todas las razones “Debido a las comodidades que puedes tener en tu casa rural“ "Porque El hierro lo principal es el aspecto ambiental y rural", comenta una turista. "Debido a las comodidades que puedes tener en tu casa rural, tu propia cocina y porque nos ha salido un poco más económica", dice otra turista. Todo eso ha llevado a familias a casitas rurales en las medianías, al pie de la montaña, pero con una perspectiva del mar inmejorable. Es la esencia del turismo familiar que es el que gana en Semana Santa. El sector celebra la temporada sin dejar de reconocer que esperan que este sea el impulso definitivo para acabar con los peores inviernos que han vivido.