La candidata del partido de centroderecha Los Republicanos, Valérie Pécresse, y la candidata socialista, Anne Hidalgo, a las elecciones presidenciales francesas han pedido el voto por el actual presidente, Emmanuel Macron, para la segunda vuelta de los comicios tras el varapalo histórico que han sufrido las dos grandes formaciones que han gobernado históricamente en Francia.

El partido Los Republicanos ha obtenido este domingo su peor resultado en la historia, con apenas el 4,8% de los votos, con más del 96% escrutado. El Partido Socialista, por su parte, ha salido peor parado con tan solo un 1,7%, muy por detrás de otras fuerzas de izquierda como La Francia Insumisa o el Partido Comunista.

Ambas formaciones cosechan los peores resultados de su historia y no alcanzan el umbral del 5% que permite el reembolso de los gastos de campaña. Pese a su arraigo territorial -aún gobiernan en once de las 17 regiones y tienen 149 alcaldes en ciudades de más de 30.000 habitantes-, ambas formaciones no consiguen alzar el vuelo a nivel nacional.

El mandatario y candidato de La República en Marcha (LREM) ha ganado la primera vuelta con un 27,4%, por delante de Le Pen, con un 24%, por lo que ambos candidatos se disputarán el Elíseo en la segunda vuelta el 24 de abril.

La debacle histórica del Partido Socialista El Partido Socialista presidía hace cinco años la República francesa, sin embargo, François Hollande perdió popularidad durante su mandato y su partido se ha desplomado desde entonces. Su candidata en estas elecciones, Anne Hidalgo, que fue reelegida como alcaldesa de la capital en las elecciones municipales de 2020, no ha corrido la misma suerte a nivel nacional y ha cosechado apenas el 1,7% de los votos en estas elecciones presidenciales. El hundimiento de la izquierda francesa: debilitada, dividida y con un único candidato con opciones Hidalgo ha aceptado su derrota a nivel nacional durante su discurso tras el cierre de urnas y ha pedido a los franceses votar en la segunda ronda "contra la extrema derecha de Marine Le Pen". La socialista ha instado a sus simpatizantes a apoyar a Macron "para que Francia no caiga en el odio". Los resultados sitúan al histórico partido por debajo de otras formaciones como el Partido Comunista, Los Verdes y La Francia Insumisa. Hidalgo solo se cuela por delante de los dos candidatos de extrema izquierda, Nathalie Arthaud, de Lucha Obrera, y Philippe Poutou, del Nuevo Partido Anticapitalista.