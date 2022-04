Este domingo los franceses votarán al próximo presidente de la República en la que es su cita con las urnas por excelencia. El interés por las elecciones presidenciales siempre ha sido mayor que en las europeas o las regionales, sin embargo, las encuestas prevén una participación muy baja, reflejo de un electorado falto de entusiasmo. Una alta abstención podría poner en aprietos a Emmanuel Macron, que pese a partir como favorito en los sondeos, cada vez acorta más la distancia con la que, todo apunta, será de nuevo su rival en la segunda vuelta, la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen.

Las encuestas reflejan un porcentaje de abstención en torno al 30%, muy superior al registrado en la primera vuelta de los comicios de 2017 (22,2%) y por encima del récord alcanzado en 2002 (28,4%). El último sondeo publicado por Ipsos establece que solo el 69% de los franceses está "seguro" de ir a votar este domingo y un 11% está "casi seguro". A esto habría que sumarle el papel que puedan jugar los indecisos. Según la consulta de Ifop, el 23,1% de los franceses que han manifestado su intención de voto de cara a la primera ronda aún puede cambiar de opinión, por lo que las horas previas a la elección podrían ser clave. ¿Qué factores explican una alta abstención?

Una baja participación puede atender a diversas razones, según explica la profesora de Ciencia Política de la URJC Irene Sánchez Vitores. Por un lado, al hecho de que las elecciones se presenten como una competición con un claro ganador. “Conocer quién va a ganar la elección desmoviliza al electorado. Cuando se da por sentado que un candidato va a obtener un margen de victoria amplio frente a los demás, los potenciales votantes del resto pueden decidir quedarse en casa movidos por la sensación de que no merece la pena ir a votar”.

Por otro lado, entra en juego una escasa capacidad de movilización del electorado por parte de las élites políticas. Pese a contar con un amplio número de candidatos, Francia se enfrenta a problemas de oferta política. “Es algo paradójico, porque hay muchas fuerzas políticas y, sin embargo, parece que ninguna está logrando encantar a los votantes. Hay un alto nivel de descontento”, añade Sánchez.

Incluso la parrilla televisiva de la noche del domingo refleja un cambio de tendencia. La cadena de televisión francesa con más audiencia, TF1, ha sustituido su habitual debate electoral por la emisión de la película ‘Los visitantes’, una decisión que el jefe de informativos del grupo justifica en la “evolución” en los “gustos y expectativas” de los espectadores.

Crisis económica, guerra y desencanto

Emmanuel Macron llegaba al final de su mandato poniendo el foco en la recuperación económica tras la pandemia. Sin embargo, la guerra en Ucrania llegó para complicar la salida de la crisis. Cuando se produjo la invasión, el conflicto pasó a ser la segunda inquietud del electorado, solo por detrás del poder adquisitivo. El interés ha descendido desde entonces, pero la economía se mantiene en la cúspide de las preocupaciones de los franceses y la situación bélica alimenta la intranquilidad. "La guerra en Ucrania supone un recrudecimiento de la crisis económica que arrastramos desde 2020 y esto también genera desafecto entre los votantes", expone Jorge Tamames, investigador del Real Instituto Elcano.

Según la última consulta de Ipsos, inquietud, incertidumbre y cansancio son los principales sentimientos que abordan a la población francesa en el contexto actual. "Parecía que con los fondos Next Generation, entrábamos en un periodo de salida de la crisis, sin embargo, la guerra ha sembrado mucha incertidumbre sobre el precio de la energía y la economía en general, para la que ningún candidato termina de tener una respuesta que genere mucha ilusión entre el electorado", añade Sánchez Vitores.

Asimismo, Tamames hace referencia a un "pesimismo inherente" en la sociedad francesa. "Es un país donde las encuestas año tras año han ido recogiendo los mayores índices de pesimismo de cara al futuro". Además, en comparación con otros países europeos, "los índices de asociacionismo, de pertenencia a un partido político, sindicato, etc. son muy bajos". No obstante, cada vez que un presidente lleva a cabo reformas impopulares, la sociedad francesa no duda en salir a la calle a reclamar sus derechos. "Combinan momentos de profunda apatía con otros de movilidad extrema".