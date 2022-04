Los principales candidatos derrotados, excepto Zemmour, piden frenar a Le Pen en segunda vuelta

El paso a la segunda vuelta de la candidata ultraderechista a las presidenciales francesas, Marine Le Pen, ha sido recibido este domingo con un llamamiento generalizado de los aspirantes derrotados para frenar su candidatura en favor del actual jefe de Estado, Emmanuel Macron.

"No hay que darle ni un solo voto a Le Pen", ha sostenido el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que con más del 90 % del voto escrutado ha quedado en tercera posición con el 21,07 %, por detrás de Macron (27,3 %) y Le Pen (24,5 %).

En esa misma línea se ha expresado la conservadora Valérie Pécresse, empatada con el ecologista Yannick Jadot con el 4,4 %. "Votaré por Macron para impedir la llegada al poder de Le Pen y el caos resultante", ha afirmado. "No soy la dueña de los sufragios recibidos, pero pido a mis electores que me han honrado con su confianza que sopesen en los próximos días las consecuencias potencialmente desastrosas para nuestro país y las generaciones futuras de cualquier decisión diferente a la mía", ha agregado.

Por su parte, el candidato de centro-derecha, Jean Lassalle, con un 3,3 % de respaldo por parte de los votantes, no ha dado instrucciones a sus seguidores para la segunda vuelta.

El apoyo a Le Pen

El único que se ha pronunciado de forma clara en favor de Le Pen ha sido el también ultraderechista Éric Zemmour, que según las primeras estimaciones del instituto Ifop ha recabado el 6.9 % de los sufragios de esta primera vuelta.

"Hay frente a ella un hombre que ha hecho entrar a dos millones de inmigrantes, que no ha dicho una sola palabra de seguridad e inmigración en la campaña. Yo no me equivocaré de adversario", ha concluido ante su militancia. También ha anunciado su apoyo a Le Pen el soberanista Nicolas Dupont-Aignan (2,1 %).