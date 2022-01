El polémico candidato ultraderechista a las presidenciales francesas Éric Zemmour, ha sido condenado este lunes por incitar al odio racial en unas declaraciones de 2020 en las que calificó a los menores extranjeros no acompañados de ladrones, asesinos y violadores.

Con la de este lunes son ya tres veces las que Zemmour ha sido condenado por el mismo motivo. En esta ocasión, el Tribunal Correccional de París le ha impuesto una multa de 10.000 euros, después de que una treintena de asociaciones humanitarias denunciasen unas palabras que pronunció en el programa de televisión que hasta finales de 2020 tenía en la cadena de información 'CNews', propiedad del multimillonario Vincent Bolloré.

En declaraciones a la prensa, Zemmour ha considerado ridículo que se le condene por odio racial "cuando los menores no acompañados no son una raza". "Creo que la mayor parte ni son menores, ni están aislados: les envían sus padres a robar", ha dicho.

No es la primera vez que hace declaraciones similares

Las encuestas de cara a las presidenciales francesas del mes de abril le sitúan como cuarto candidato más votado con un 15% de intención de voto a tres meses vista de las urnas, y ha despertado un enorme entusiasmo entre los círculos de extrema derecha, pero ha ido a menos durante las últimas semanas.

Tras un atentado contra la antigua redacción de Charlie Hebdo en septiembre de 2020, Zemmour cargó contra los menores no acompañados: "No tienen nada que hacer aquí, son ladrones, asesinos, violadores, es todo lo que son. Hay que expulsarles, no deberían ni venir (...) es una invasión permanente, hay un problema político con la inmigración".

Ese tipo de declaraciones polémicas han ocupado buena parte de sus intervenciones públicas desde que a finales del año pasado anunció su candidatura a las presidenciales.