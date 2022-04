13:46

Daniel, jubilado parisino de 68 años, asegura a Efe que ha votado "sin dudarlo" por el actual jefe de Estado, el liberal Emmanuel Macron. "Representa a la vez a la izquierda y a la derecha, aunque en este momento sea un poco más de derechas que centrista. Estoy en contra de los extremos. Su balance no es muy positivo. Con la covid y luego Ucrania no ha tenido mucha suerte, pero creo que el resto de candidatos no lo habría hecho mejor", apunta.