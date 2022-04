Elecciones en Francia

Nunca como ahora el tabú había parecido tan cerca de romperse. La extrema derecha de Francia, aunque dividida, acaricia su mejor resultado en unas elecciones presidenciales y, pese a que los sondeos siguen dando ganador a Emmanuel Macron, por primera vez se atisba la posibilidad real de que un líder ultraderechista, en este caso Marine Le Pen, sea la próxima inquilina del palacio del Elíseo.

Es la consecuencia de muchos años, décadas, en los que el discurso de la derecha radical ha ido impregnando la sociedad francesa, marcando la agenda con sus proclamas de seguridad, control de la inmigración, soberanismo económico y nacionalismo. Y ni siquiera la aparición de Éric Zemmour, el polemista reaccionario que ha acaparado buena parte de la atención mediática, ha perjudicado a Le Pen. Más bien al contrario: por simple contraste, la radicalidad de Zemmour hace que ella aparezca más centrada en el espectro político. Le hace parecer presidenciable.

A pocos días de la primera vuelta, el promedio de encuestas de DatosRTVE da una intención de voto a Le Pen del 21,7%, aunque hay sondeos que le otorgan hasta el 23%, por encima del 21,3% que obtuvo en 2017. Zemmour, que llegó a rozar el 15%, ha perdido algo de fuelle y ahora se queda en el 9,9%. En cualquier caso, la suma de ambos superaría el 30%, un umbral que la extrema derecha nunca ha conseguido rebasar en la primera ronda de unos comicios presidenciales.

Y de cara a la segunda vuelta, en la que se da por seguro que Le Pen volverá a retar a Macron, la ventaja del presidente sobre la candidata de Agrupación Nacional se ha reducido a entre seis y ocho puntos, si bien algún sondeo reciente la deja en apenas tres. En 2017, Macron le sacó 33 puntos a Le Pen y casi duplicó sus diez millones de votos, pero ahora se anticipa un duelo mucho más cerrado. El propio Macron avisaba el sábado durante un mitin en París: "No creáis los sondeos ni a los comentaristas que os dicen que [la derrota] es imposible, impensable. Que las elecciones están decididas, que todo va a salir bien".

Son numerosos los imponderables que invitan a ser cautos. Por ejemplo, la elevada abstención, que se espera que supere el 30%, algo inédito en unas presidenciales . También la postura del izquierdista Jean-Luc Mélenchon , al que los sondeos dan más de un 15% de los votos y que en 2017 ya evitó pedir el voto para Macron frente a Le Pen. El presidente ya no es una novedad, una promesa de regeneración, sino que acusa el desgaste de un mandato. Y, sobre todo, el hastío que se percibe en la sociedad francesa , que ha sufrido en la última década la Gran Recesión, varios atentados islamistas graves, una pandemia mundial y, ahora, la incertidumbre de la guerra en Ucrania .

Esa transformación comenzó con un cambio de discurso: Marine Le Pen insiste en que no es de izquierdas ni de derechas , se presenta como la "candidata de las mujeres" para defenderlas "en un mundo de hombres" e incluso reivindica una “sociedad ecológica”, con el sesgo nacionalista que aboga por producir y consumir productos locales. Ha abandonado los mensajes racistas y antisemitas, y no reivindica el régimen colaboracionista de Vichy , como hacía su padre .

Un partido central en la vida política de Francia

A la luz de los resultados electorales, es evidente que la estrategia ha tenido éxito: el Frente Nacional - Agrupación Nacional fue la fuerza más votada en las europeas de 2014 y 2019, al igual que en la primera vuelta de las regionales de 2015 y de 2021. Pero el 'frente republicano' sigue funcionando y cada vez que un candidato ultraderechista se asoma al poder, el resto de partidos se vuelca en impedir que gane la segunda vuelta. Así que no gobierna en ninguna región francesa y solo en una ciudad de más de 100.000 habitantes, Perpignan.

En las presidenciales de 2017, volvió a ocurrir. Marine Le Pen obtuvo 7,6 millones de votos en la primera vuelta, solo por detrás de Macron, aunque fue derrotada con claridad en la segunda vuelta. Sin embargo, el rechazo de los franceses era mucho menor que el que había sufrido su padre: consiguió más de diez millones de votos, casi el 34% del total, una cifra inimaginable dos décadas antes.

El éxito de Jean-Marie Le Pen en 2002 fue consecuencia de la abstención y del derrumbe del Partido Socialista, de forma que en la primera vuelta no ganó en ningún departamento. Pero en 2017 su hija fue la que más votos recibió hasta en 46 departamentos, dos más que Macron, consolidando su arraigo en Occitania y la costa mediterránea, al tiempo que se hacía fuerte en el noreste del país, antiguos feudos de la izquierda por su tradición industrial y minera. También fue significativo su crecimiento en las regiones de ultramar, donde antes era un partido residual por un racismo muy poco disimulado, mientras ahora los franceses que viven fuera de Europa, ya sea en la Polinesia o en Guyana, no se sienten agredidos.

Es uno de los síntomas que revelan que su presencia en esa segunda vuelta de 2017, a diferencia de la de su padre, ya no se percibía como una excepcionalidad democrática: la ultraderecha ya no da miedo. "El partido se ha consolidado, ha aumentado su poder en ciertas zonas de Francia, ha logrado cierta implantación sindical que antes no tenía y tiene unas redes de apoyo totalmente estructuradas... Ha hecho mucho músculo y mucha base social", señala Pablo del Hierro.