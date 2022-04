Resumen de la Guerra entre Ucrania y Rusia el 10 de abril: Ascienden a 57 las víctimas del bombardeo en Kramatorsk

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha confesado este sábado que la Alianza Atlántica está estudiando desplegar una presencia militar permanente en el este de Europa para repeler una posible invasión rusa. "Independientemente de cuándo, cómo termine la guerra en Ucrania, la guerra ya ha tenido consecuencias a largo plazo para nuestra seguridad. La OTAN necesita adaptarse a esa nueva realidad. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo", ha explicado Stoltenberg en una entrevista con el diario británico The Telegraph.

“🔿 In an interview with The ­Telegraph, Jens Stoltenberg said Nato was “in the midst of a very fundamental transformation” that will reflect “the long-term consequences” of Vladimir Putin’s actions https://t.co/5KAjFE4BPZ“