Resumen de la Guerra entre Ucrania y Rusia el 9 de abril: Putin reorganiza sus tropas con un general con experiencia en Siria

Estados Unidos ha informado de que Moscú ha perdido entre el 15 y el 20 por ciento del poder de combate y estaría ahora buscando movilizar a más de 60.000 reclutas y reservistas en el este de Ucrania para reforzar la toma de la región oriental del Donbás. El número de unidades tácticas en la ciudad fronteriza rusa de Belgorod, a 80 kilómetros al norte de Járkov, habría aumentado de 30 a 40, según ha informado este viernes un alto funcionario de Defensa estadounidense. Esto implica que al este del país se han trasladado 10.000 soldados más en los últimos días, tal y como ha explicado la cadena estadounidense ABC News.

“Some of the Russian battalion tactical groups (BTGs) that have withdrawn back across the Belarusian and Russian borders have been essentially gutted from hard fighting in Ukraine, according to the senior defense official. https://t.co/BHEhdz1Z33“