La imagen de la devastación en Andriivka

El retroceso de las tropas rusas en Ucrania abre paso a las devastadoras imágenes de la huella tras semanas de asedio y destrucción de los barrios en el noroeste de Kiev. La escena de cadáveres de civiles abandonados, árboles quemados, vehículos militares destruidos y casas destrozadas en Bucha se repite en otras aldeas como Borodyanka, Hostomel o Andriivka.

El enviado especial de Radio Nacional de España, Fran Sevilla, ha llegado a estos pueblos, que han estado durante semanas ocupados por las fuerzas rusas y que ahora han pasado a ser controlados por el ejército ucraniano. Andriivka, una aldea pequeña de medio millar de personas, se ubica a unos 60 kilómetros al oeste de la capital. En sus calles reina la desolación y entre cajas de munición rusa aparecen cadáveres que yacen en el suelo desde hace varios días.

“Estamos documentando los hechos de la agresión rusa en la región de Makariv, investigando sus atrocidades, y en este momento estamos buscando víctimas, identificándolas, entrevistando a personas y documentando más los hechos”, asegura Alla Pustova, una de las dos policías del pueblo cercano de Makariv que llegaron para identificar a un hombre muerto, cuyo cuerpo estaba tirado en un campo.

"Nos trajeron comida solo un día y medio después"

Entonces, cuenta que fue detenido de inmediato, esposado y colocado en un cobertizo para animales ubicado al lado de su casa junto con otras personas. "El 2 de marzo vinieron. Tomaron los teléfonos de todos y rompieron los teléfonos que no tenían datos. Comprobaron mi historial de mensajes de texto, inmediatamente me llevaron allí, puedo demostrarlo. Media hora después, trajeron a otra persona, me esposaron la mano izquierda con la mano derecha. Estábamos acostados él de un lado y yo del otro. Un día después, al otro día, trajeron a otra persona esposada por la espalda. Nos trajeron comida solo un día y medio después", relata.

En el campo aparecen los restos de un tanque ruso, justo detrás de unas casas del pueblo. La capitana Alla Pustova dijo que encontraron 20 cuerpos en el área de Makariv únicamente en los últimos dos días. “Estamos buscando víctimas, identificándolas, entrevistando a personas y documentando más los hechos”, señala tras fotografiar el cuerpo en el campo.

La policía va casa por casa, pidiendo información a los residentes mientras siguen recibiendo casos de personas aún desaparecidas. Las autoridades ucranianas dijeron que se encontraron los cuerpos de al menos 410 civiles en áreas fuera de la capital ucraniana, incluida Bucha, después de la retirada de las tropas rusas la semana pasada, muchos con las manos atadas, heridas de bala e incluso presentan señales de tortura.