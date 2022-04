El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo confirma que las empresas españolas cumplen estrictamente con las sanciones impuestas a Rusia después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señalara a las compañías Maxam, Sercobe y Porcelanosa y alegara que no han dejado de trabajar con Moscú durante su intervención de este martes en el Congreso de los Diputados.

A través de un comunicado, han asegurado que han estado en contacto permanente "desde el minuto uno del conflicto, con todas las empresas y asociaciones con intereses en Rusia". "Se ha mantenido con ellas numerosas reuniones para acompañarlas en el proceso de suspensión de operaciones en Rusia", han añadido en la nota.

Además, sostienen que también se ha creado un buzón en la web del Ministerio, a través del cual se han aclarado dudas a más de 500 consultas.

Con respecto a las palabras de Zelenski, el departamento dirigido por Reyes Maroto ha manifestado que "ellas mismas han aclarado que en la actualidad no mantienen ningún tipo de actividad en el mercado ruso y que se suman a la condena internacional a la guerra".

No temen que haya afectado al nivel de ventas

Respecto a los efectos que hayan podido provocar estas declaraciones en la actividad económica de esta empresa, Soriano cree que no tendrá mayor repercusión porque sus clientes conocen la empresa y "saben que actuamos con el corazón". "Hubiera sido mejor que no nos hubiera nombrado porque nadie quiere verse en una comunicación negativa y tan sensible, pero no tendrá mayor repercusión porque, en absoluto, hemos querido sacar algún tipo de rendimiento por esta guerra", ha asegurado.

La delegada de la firma ha agradecido que el embajador de Ucrania haya recibido a una representación de la empresa este miércoles en Madrid para poder aclarar este malentendido durante una reunión. "No queremos culpabilizar a nadie porque entendemos que estas cosas pueden pasar, aunque lamentamos que nos haya ocurrido a nosotros", ha añadido.

Desde la compañía, han asegurado que "siguen dándole vueltas" a las alusiones de Zelenski porque han recordado que en Rusia no tienen filiales ni tiendas y que solo trabajan con distribuidores independientes y multimarcas.

Asimismo, Porcelanosa ha reiterado que desde que se inició la invasión rusa en Ucrania suspendieron "toda relación comercial" con este país.