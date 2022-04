La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado sentir "indefensión" ante "la guerra" entre la Fiscalía Europea y Fiscalía General del Estado de España sobre la investigación del contrato de las mascarillas vinculado a su hermano.

"Aquí no hay nada irregular, se ha hecho todo conforme al Derecho. Ahora lo que hay es una guerra entre fiscalías a la que es ajena la Comunidad de Madrid", ha declarado este miércoles Díaz Ayuso en Bruselas tras reunirse con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Este miércoles, la Fiscalía Europea ha señalado que la decisión de la Fiscalía General del Estado de dividir en dos la causa en la que se investiga el contrato de emergencias vinculado al hermano de Ayuso "no se ajusta a la legislación de la Unión Europea" y ha anunciado que continúa con su investigación.

"Hay una sensación de indefensión porque no sabes quién opina el qué o en qué lugar te piden información", ha insistido Ayuso, quien ha defendido que todo está "conforme al derecho". "Si alguien nos pide más información, actuaremos como hicimos al comienzo de toda esta historia, cuando la Fiscalía solicitó que informáramos en tiempo y forma", ha añadido.

Ayuso asegura que es "una guerra política para intentar desgastar"

En opinión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hay un "desconocimiento por completo" de qué sucede. No obstante, ha agregado que "no hay caso" y entiende que quizás haya habido un "interés" de prolongar esta situación para "políticamente erosionar", "ensuciar" y que parezca que hay una "sensación de sospecha" alrededor del contrato.

Así, ha asegurado que en ninguna reunión de las mantenidas en Bruselas se le ha preguntado por ello y cree que no es algo que tenga "tanta trascendencia" y ha dicho no saber a qué institución elevar el asunto porque "si no es un caso de corrupción, que la Fiscalía es como lo considera, aquí no sé qué hacemos hablando de ello".

"No sé por qué se habla de este contrato y no de los miles y miles que ha habido a lo largo de la pandemia. ¿Por qué en algunos casos sí y en otros no? Si no hay nada. Es una guerra política para intentar desgastar", ha insistido.

Al hilo, ha reiterado que no ha usado "ni un minuto" de su vida para favorecer a nadie y confía en que los ciudadanos saben que se ha hecho todo "correctamente" desde la Comunidad.