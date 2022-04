Presión desde la ONU a los talibanes para que las niñas vuelvan a la escuela

Una mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se han unido este viernes para exigir a los talibanes que reabran las escuelas para todas las niñas, después de que el grupo fundamentalista diese esta semana marcha atrás a su promesa para hacerlo.

El máximo órgano de decisión de Naciones Unidas ha analizado a puerta cerrada la cuestión, pero ya antes de la cita 10 de los 15 miembros del Consejo hablaron de forma conjunta para expresar su rechazo a la decisión de los talibanes.

“Proud to stand with my @UN counterparts from ������������������������������������ to deliver a clear and unified message: all girls in Afghanistan should be able to go to school. pic.twitter.com/FR8f4B5GrP“