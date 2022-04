Al término del encuentro, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha insistido en la necesidad de darle a Ucrania "lo antes posible" el estatus de candidato a ingresar en la Unión Europea (UE). "Europa debe entender que si pierde a Ucrania no volverá a ser la misma. Ya no será Europa. Más bien será una versión derrotada, humillada y patética de su antiguo ser. Quiero una Europa fuerte y decidida", ha insistido en Twitter.

“Europe must understand that if it loses Ukraine it will never be the same again. It will no longer be Europe. Rather it will be a defeated, humiliated and pathetic version of its former self. I want a strong and resolute Europe. pic.twitter.com/ENMRSDNuVU“