Indómitas: contar historias de pioneras del siglo XXI

Indómitas surgió de la constatación de que todavía hay espacios caracterizados como "de hombres" o "de mujeres", que son prácticamente coto cerrado y de difícil acceso para el sexo opuesto. Y de la constatación de que todavía muchas mujeres son pioneras, a estas alturas del siglo XXI, en trabajos o en actividades tradicionalmente masculinos y en la vida real, más allá de las películas de aventuras. "Cuando buscaba la palabra pionera en internet aparecían mujeres del siglo XIX o de principios del XX. No encontraba referentes que pudieran inspirar realmente a mis hijas, por ejemplo", asegura Silvia Oviaño, fundadora y directora de Indómitas.

Las pioneras del siglo XXI

Oviaño y otras dos compañeras, Isabel García-Zarza y Pilar Forcén, procedentes de la comunicación y la gestión cultural, se reunieron poner en marcha este proyecto antes de la pandemia. El cerrojazo que dio el COVID-19 a toda la actividad cultural presencial las empujó a construir una página web. El objetivo, dar a conocer a estas mujeres: "Son mujeres que están rompiendo moldes, barreras que hasta ahora estaban cerradas, están abriendo nuevos caminos por su elección profesional o por su actitud personal", explica Silvia Oviaño.

Como Rocío Antela, que era productora de televisión cuando la crisis de 2008 arrasó con todo. Ella era hija de minero fallecido en la mina, por ello tenía preferencia absoluta para empezar a trabajar allí y decidió lanzarse a ese reto. Ya parece bastante desafío, pero Rocío Antela fue más allá, mientras trabajaba bajando al pozo ha estudiado ingeniería de minas y ha coordinado el primer simulacro europeo en el interior y exterior de un pozo con la participación de cinco cuerpos de intervención y rescate en emergencias mineras.

Silvia Oviaño, directora del proyecto 'Indómitas' cropper

También está en Indómitas la percebeira Paula Mouzo Más. Ella no trabajaba con un familiar varón, como suelen hacer las mujeres percebeiras. Además, ella y su compañera de vida han roto barreras: han sido la primera pareja lesbiana en casarse en la Costa da Morte. Reconoce que no es un trabajo fácil: "Tengo una actividad bastante dura, muy intensa, porque necesitas ser de una fortaleza física importante, sobre todo cuando tienes que nadar, saltar una piedra, apañar, volver a nadar o si caes en el mar. No es nadasencillo".