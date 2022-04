Policías en tacones: así fue la vida de las primeras mujeres en los cuerpos de seguridad

"Nos querían de mujer florero, nos ponían regulando el tráfico y en las zonas turísticas, en la Mezquita. Pero nosotras no queríamos eso, nosotras queríamos ser policías". Delfina Tapia perteneció, junto a su hermana Lola, a la primera promoción de mujeres policías del país. Les venía de familia, su padre era guardia civil y ellas se decidieron a cumplir su vocación de servicio público, dicen, en cuanto se lo permitieron. El de Córdoba fue el primer ayuntamiento de España que reclutó a mujeres para su policía local. Ellas juraron su cargo en abril de 1970. Pero lo que vino después, nos cuentan, no fue ni mucho menos un camino de rosas.

"Por la calle nos decían que si no nos daba vergüenza quitarle el trabajo a un padre de familia. Lo que no sabía la gente es que nuestra convocatoria era solo para mujeres", nos cuenta Lola. En aquella época pocos hombres querían ser policías locales. Con estudios básicos había para ellos trabajos más apetecibles y por eso desde el ayuntamiento se decidieron a reclutar a mujeres. Les imponían un uniforme que hoy nos resulta inimaginable: tacones, falda y bolso obligatorio. "Me sangraban los pies con aquellos zapatos de salón", asegura Delfina. "Recuerdo una vez que tuve que saltar una tapia porque estaban rompiendo los juegos de un parque infantil. Mi compañero, que era un hombre, lo hizo sin ningún problema pero yo, con aquella falda ¡y en tacones!... No sé cómo lo hice, pero lo hice. No lo iba a dejar solo. Al día siguiente me quejé como siempre hacía, pero no sirvió de nada".

Entre asombradas e indignadas, las escuchan María Martínez, que es policía local, y también Nuria Gómez y Rocío López, policías nacionales. Las tres trabajan hoy en Córdoba, y en RTVE hemos querido reunirlas para que intercambien impresiones en este 8 de marzo.

Y el hecho es 52 años más tarde en la ciudad que fue pionera solo son mujeres 1 de cada 10 policías locales. "En eso se ha avanzado poco", dice María. "Y encima a puestos de mando llegan muy poquitas: en la policía local hoy hay tres oficiales y una subinspectora que le ha costado la misma vida llegar ahí. En este aspecto no hemos mejorado nada, aunque indudablemente en el trato con los compañeros sí. Yo nunca me he sentido privilegiada ni despreciada por ser mujer".

Nos recuerdan que las policías locales cordobesas han sido pioneras en lo bueno y en lo malo. María de los Ángeles García y María Soledad Muñoz murieron acribilladas a balazos tras un atraco, y se convirtieron en las primeras agentes de la policía local fallecidas en España en acto de servicio. El hecho sirvió para que a Delfina y a Lola les permitieran llevar un arma reglamentaria, 26 años después de haber ingresado en el cuerpo. "Hasta entonces no todas las agentes llevaban un arma", nos cuentan. Corría el año 1996.