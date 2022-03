En Cantabria hay 220 bomberos forestales que están en constante alerta para prevenir y detener cualquier incedio que se produzca en los bosques cántabros. Solo 10 de ellos, son mujeres, lo que no equivale ni el 5% de la plantilla.

Un porcentaje algo superior al que se registra entre los agentes del medio natural. De 152 , 15 son mujeres, Lo que supone el 10%. Son datos de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Integradas en sus plantillas

Desde la más joven a la más veterana, coinciden en que se sienten totalmente integradas con sus compañeros y que nunca han sentido en primera persona la desigualdad en su profesión. Sin embargo, reconocen las cifras y lanzan estos consejos. Maika Vega defiende que todas deben luchar por sus sueños. "El hecho de ser mujer no tiene que echar para atrás a nadie. Todos tenemos las mismas capacidades". Noelia piensa que las barreras están en las cabeza y el sistema de creencias en el que crecemos. "Nunca me he arrepentido de esta profesión. Nunca me he sentido menor que nadie por ser mujer".

Ambas concluyen que visibilizar estos trabajos y su labor beneficia a las nuevas generaciones, para que contemplen que hay mujeres en lugares tradicionalmente dominados por hombres.