Estados Unidos ha advertido este miércoles que Rusia podría estar planeando el uso de armas químicas o biológicas en Ucrania, con el pretexto de responder a una presunta amenaza en el país que, ha asegurado, es "falsa".

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha lanzado esa advertencia como respuesta a las acusaciones rusas de que EE.UU. está financiando un supuesto programa biológico-militar desarrollado en Ucrania.

"Ahora que Rusia ha hecho estas acusaciones falsas, y que China parece haber respaldado esa propaganda, todos deberíamos estar atentos a la posibilidad de que Rusia use armas químicas o biológicas en Ucrania", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter.

Moscú también podría usar esas armas como parte de "una operación de bandera falsa", ha añadido Psaki, en referencia a una táctica de guerra en la que una parte en conflicto comete un acto y hace que parezca que ha sido la otra parte la que lo ha llevado a cabo.

“This is preposterous. It’s the kind of disinformation operation we’ve seen repeatedly from the Russians over the years in Ukraine and in other countries, which have been debunked, and an example of the types of false pretexts we have been warning the Russians would invent.“