El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, alerta en un tuit de los efectos "catastróficos" que pueden tener los ataques rusos cerca de las centrales nucleares en Ucrania e instó a que se detengan "inmediatamente".

“Russian attacks in the direct vicinity of Ukraine’s nuclear power plants can have catastrophic consequences. They must stop immediately.Shelling & resulting fire at #Zaporizhzhya powerplant can endanger the whole of Europe.Support call for an emergency @UN Security Council.“