A sus 21 años, Diana ha tenido que tomar la decisión más difícil, dejar a su familia en Ucrania y huir de la guerra. "Yo no quería irme y mis padres y mis abuelos me decían que me fuera, pero fue muy difícil", cuenta a RTVE

Emprendió una desesperada huida y estuvo tres días sin comer ni dormir hasta alcanzar Polonia, incluso temió por su vida.

Diana es una de las 649.000 personas, según ACNUR, que han llegado Polonia desde que comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Este país de la Unión Europea, que guarda profundos vínculos históricos y culturales con Ucrania, acoge ya a la mayor comunidad ucraniana en el extranjero, con más de un millón de personas.

Diana Vashylysyna tenía claro su destino:Bilbao. Aquí ha pasado los veranos desde pequeña dentro del programa de acogida a niños de Chernóbil y aquí le esperaba su segunda madre, Nerea.