Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han pedido este viernes explicaciones a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por un posible beneficio extra que su hermano habría recibido por parte de la empresa Priviet Sportive, por importe de 227.150 euros. La Comunidad de Madrid, sin embargo, ha negado haber "confirmado" dicha cifra a ninguno de los medios de comunicación que la han publicado y por los que la oposición pide explicaciones.

Esta cifra, según varios medios, se desligaría de tres de las cuatro facturas que Tomás Díaz Ayuso emitió a Priviet Sportive en 2020 y habría sido confirmada de forma oficial por el Gobierno regional (algo que el Ejecutivo madrileño niega). Se trata de tres facturas de las que Ayuso no dio cuenta (como sí de la cuarta, una de 55.850 euros, más IVA por la compra de mascarillas a China) porque, dijo, no tenían nada que ver con la Comunidad.

La suma de las cuatro facturas es, por tanto, similar al importe que mencionó el líder del PP, Pablo Casado, en una entrevista con la Cadena Cope tras la crisis abierta con Díaz Ayuso a cuenta de esta polémica: 283.000 euros.

La explicación que Ayuso dio el viernes sobre esa factura por la compra de mascarillas a China y la documentación aportada valió al PP para cerrar el expediente informativo que había abierto a la presidenta madrileña tras haberla acusado de posible corrupción. Una acusación y un supuesto espionaje a Ayuso que desataron la crisis interna en el PP que ha acabado con el liderazgo de Pablo Casado.

Fuentes del Ejecutivo regional han negado a RTVE haber "confirmado ni sacado ningún comunicado" sobre esos 227.150 euros de esas tres facturas de las que no informó Ayuso, tal y como han publicado los medios.

Por lo que explican, únicamente confirman lo que se expuso en el comunicado oficial que se emitió el pasado viernes sobre el único contrato, añaden, "que tiene que ver con la Comunidad de Madrid".

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato , ha espetado a Ayuso que se esté "escondiendo" si es "todo tan legal y tan claro" , en referencia a estos cobros y ha pedido que Ayuso responda "claramente" si puede garantizar que "no van a aparecer más contratos o más comisiones" a su hermano por contratos adjudicados "a dedo" por la Comunidad de Madrid.

"Debería estar facilitando toda la documentación y someterse al control de la Cámara regional. Se está escondiendo porque no puede justificar estas mordidas y está demostrando que le queda grande el cargo", ha aseverado García.

También piden explicaciones en el Ayuntamiento

Los grupos de PSOE, Más Madrid, Ciudadanos y Recupera Madrid en el Ayuntamiento de la capital han coincidido en señalar este viernes en que persisten “muchas sombras y explicaciones que dar” sobre estos contratos.

"Todavía hay demasiadas sombras", ha dicho en declaraciones a la prensa la líder de Cs en la capital y vicealcaldesa, Begoña Villacís, tras la celebración este viernes de un pleno extraordinario y urgente sobre el presunto espionaje a Ayuso, con la posible implicación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

Villacís ha abundado que, al margen de la cantidad, "aún no se sabe si ese dinero obedecía, o no, a contratos de la Comunidad", y ha opinado que "lo que está claro es que no se va a llegar a saber".

La líder de Más Madrid, Rita Maestre, ha opinado que “desde el primer momento se sabe que hay mucha tela que cortar” sobre el entorno de Ayuso y los contratos concedidos en la pandemia, que “no huelen bien” e involucran “a un amigo de la infancia del hermano de Ayuso y de la propia presidenta”.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha tildado de “bochornoso y repugnante” que “mientras la gente moría hubiese otros ganando dinero”; y ha indicado que “ya se ha confirmado” la cantidad que recibió el hermano de Ayuso, que considera “repugnante y amoral, típico de la derecha”.

El portavoz de Recupera Madrid (Grupo Mixto), José Manuel Calvo, ha dicho que esperarán a los resultados de las investigaciones de la Fiscalía, aunque ha apuntado que “suena feo todo lo que tiene que ver con el hermano de la presidenta” y “lo que pudo suceder” en esas semanas de la pandemia “en las que el hermano actuaba de intermediario, supuestamente, de una empresa”.