Els epidemiòlegs asseguren que ens "acostam al final de la pandèmia"

La pandèmia continua a la baixa i els experts cada vegada són més optimistes. Avui s'han notificat 959 nous contagis i la taxa de positivitat baixa fins al 17,8%. Antonio Oliver, cap del servei de microbiologia de l'hospital de Son Espases afirma que cada vegada s'apropa més el final de la pandèmia "Ara ens apropam a un escenari diferent... En uns dies hauríem de deixar de diagnosticar cada cas i tractar la covid-19 de manera diferent".

Des de la conselleria de salut enviaren un missatge de calma i tranquil·litat mentre s'intentava localitzar a unes quaranta persones que eren contactes estrets del cas zero a les Balears. Quaranta-vuit hores després d'enviar les proves a Madrid es confirmava el primer cas de covid-19 a Balears i el segon a tot l'estat. Ara, sis onades després, una de cada cinc persones ja han passat la malaltia . Només fa dos anys, però sembla que ha passat una eternitat. Antonio Oliver, el cap del servei de microbiologia de Son Espases ha recordat aquell dia: "I només han passat dos anys... Sembla una eternitat. Al principi que aquest seria l'únic cas. Un milió de PCR més tard ha canviat molt la història"

El virus de Wuhan ja havia arribat a les Balears, era la notícia de la setmana, i les autoritats sanitàries activaren el protocol per evitar la propagació del virus. El pacient zero era un ciutadà britànic resident al municipi de Marratxí que va ingressar a l'Hospital de Son Espases. Va tenir contacte amb un infectat a una estació d'esquí dels Alps a finals del gener del 2020 que també infectà cinc ciutadans més del Regne Unit que passaven les vacances allà. Després de tornar a Mallorca va començar a trobar-se malament i va telefonar al servei de salut pública.

Vint-i-quatre mesos on la covid ens ha mostrat la seva pitjor cara

“Ara, amb més coneixement podem fer front d'una manera diferent de la pandèmia“

Aquí a les Balears han mort més de mil cent persones. També hi ha hagut moments d'esperança com l'inici de la vacunació. Ara més del 84% de la població està vaccinada amb la pauta completa.La consellera de salut, Patrícia Gómez, també ha fet balanç dels dos anys de la pandèmia "Destacam l'aprenentatge i la humilitat. Ara, amb més coneixement podem fer front d'una manera diferent de la pandèmia". La consellera també ha volgut agrair a tots els professionals la feina feta. "Afortunadament, avui dia ja no tenim tantes incerteses i vull pensar que això es normalitzarà aviat".