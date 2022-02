El Govern no descarta eliminar l'exigència del passaport covid en unes setmanes

Mostrar el certificat de vacunació per poder accedir a bars, restaurants, cinemes o esdeveniments esportius podria tenir els dies comptats. El Govern no descarta eliminar l'exigència del passaport covid a l'oci i la restauració abans del 28 de febrer, data límit de l'autorització del Tribunal Superior de Justícia per poder exigir-lo. L'executiu recorda que és una mesura temporal, que es revisa cada setmana segons l'evolució de la pandèmia. Així ho ha explicat el portaveu del govern, Iago Negueruela: "El govern analitza cada setmana amb els experts si s'han de modificar les normes. La de final de febrer és una data límit, però no significa que s'hagin d'esgotar cada dia" A més, la presidenta de l'executiu balear ha assegurat que: "Són instruments que ens han servit molt. Ara ho estam valorant igual que la situació que tenim, les incidències i la pressió hospitalària"

Vacunació sense cita A partir d'avui els ciutadans de les illes es podran vaccinar sense haver de demanar cita. L'objectiu del govern és "facilitar encara més l'accés a aquesta prestació". Els punts als quals es pot acudir per rebre la vacuna i els horaris disponibles són:



- A Mallorca, de dilluns a diumenge, de 8.30 h a 19.30 h, Son Dureta i l'Espai Francesc Quetglas, de Palma; el punt de vacunació del centre de Manacor, i l'aparcament del Centre de Salut So Na Monda d'Inca.



- A Menorca, l'Hospital Mateu Orfila està disponible de dilluns a divendres, de 8.30 h a 20.30 h; Canal Salat, dilluns i dijous, de 14.30 h a 20.30 h, i dimarts i divendres d'11.00 h a 17.00 h, i el Centre de Salut Es Banyer, els dimecres d'11.00 h a 17.00 h.



- A Eivissa, es pot acudir sense cita a l'Hospital Can Misses de dilluns a divendres, de 8.00 h a 19.30 h, i dissabtes i diumenges, de 8.00 h a 14.30 h.



- A Formentera, la població pot acudir a l'Hospital de Formentera, de dilluns a dijous, de 16.00 a 18.00 h, i els divendres, de 13.30 h a 14.30 h.