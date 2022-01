Enguany 260.000 persones podran participar en el cribratge de càncer de còlon

En el darrer any 344 persones han mort amb càncer colorectal a les illes. És el càncer més comú de la comunitat i la pandèmia també hauria afectat al diagnòstic d'aquesta malaltia. Fins ara els cribratges han tengut una cobertura del 23%, però ara l'objectiu del govern és que enguany el 90% de la població diana participi en el cribratge. El president de l'Associació Espanyola Contra el Càncer a les Balears, José Reyes, assegura que els cribratges són una eina clau:"Evitam càncer, per una banda, i també el diagnosticam en un estiatge molt inicial"

L'objectiu, passar del 23% al 90%

“Volem que totes les persones asimptomàtiques participin“

Calculen que unes 260.300 persones d'entre 50 i 69 anys es beneficiaran d'aquesta mesura. José Reyes: "Volem que totes les persones asimptomàtiques participin. Es farien una prova molt senzilla i gratuïta. Si donen positiu després podrien fer-se una colonoscòpia". Des de la conselleria de salut recorden que si es diagnostica durant les primeres etapes la taxa de supervivència és del 90%. Tot i això, la majoria de casos de càncer colorectal, més d'un 60%, es diagnostiquen quan la malaltia està en una fase avançada.

El 31 de març es començaran a enviar les cartes per convidar als candidats. Fins ara, l'Hospital Comarcal d'Inca i al de Can Misses participaven en el programa, però a partir d'enguany també s'implantarà a Son Espases, Son Llàtzer i el de Manacor. De moment a Menorca no es podrà dur a terme perquè necessiten contractar a més personal. Patrícia Gómez: "Està preparat, però ara estam pendents de la dotació de més personal. Allà la contractació de digestòlegs és més complexa". Segons els càlculs de l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) es podrien detectar uns 360 càncers i 1.500 pòlips d'alt risc.