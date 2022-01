Detecten els primers casos de la nova subvariant d'òmicron a les Balears

Els tècnics que fan feina al laboratori de microbiologia comencen a notar la disminució dels contagis. Fa una setmana detectaven 3.000 positius diaris i ara uns 2.000 cada dia. Amb aquestes xifres alguns epidemiòlegs afirmen que "ja hem superat el pic d'aquesta onada". Mentrestant la consellera de salut, Patrícia Gómez, xerra d'un altiplà: "Tal vegada hem arribat ja a l'altiplà. Però aquesta no és com altres onades on els contagis baixaven ràpidament".

S'alenteix el ritme de contagis diaris “És prest per xerrar d'una tendència a la baixa“ El que és cert és que el ritme d'infeccions diàries està baixant. Segons els experts encara és prest per xerrar d'una tendència a la baixa. Els contagis continuen i, per primera vegada, s'ha detectat una nova variant d'òmicron a les illes. Els epidemiòlegs diuen que pot ser més transmissible però menys greu. "Sembla que seria semblant a l'òmicron clasica i no és molt greu, a Espanya no s'han detectat molt de casos" diu Antonio Oliver, coordinador del Servei de Microbiologia de Son Espases.