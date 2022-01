El pic de la sisena onada de la COVID podria haver arribat ja. Això és el que pensa el cap del servei de Microbiologia de Son Espases, Antoni Oliver. Han baixat el nombre de positius nous. Si avui n'hi ha 3.461, dimarts de la setmana passada varen ser 4.659. Això vol dir que ha baixat en gairebé 1.200 casos nous. La positivitat gira entorn del 33%, dos punts per davall de la setmana passada. Però les xifres globals continuen essent preocupants. Avui hem de sumar vuit víctimes mortals més i la suma total és de 1.099 morts. També augmenten, i molt, el nombre de casos que estan sota la vigilància d'Atenció Primària que ja són 60.766.

Caducitat del passaport Covid

“Dues setmanes abans de la data de caducitat del certificat COVID“

Sobre el passaport Covid hi ha novetats perquè a partir de dia 1 de febrer ja començarà a caducar per a les persones que no s'hagin posat la dosi de reforç. Hem de recordar que el certificat COVID té una validesa de només nou mesos i, per tant, les persones que hagin rebut la segona dosi abans del mes de maig de l'any passat han de rebre la dosi de reforç de manera immediata. La consellera de Salut Patrícia Gómez afegeix que "la vacunació s'ha de fer dues setmanes abans de la data de caducitat del certificat COVID". Demà obrin un espai de vacunació a Manacor per aquesta població de més de divuit anys.

Per altra banda, unes 11.000 persones majors de divuit anys ja han demanat cita per rebre la tercera dosi. Des de Salut recorden que a l'Hospital de Son Espases i a Son Llàtzer és possible demanar hora per rebre el vaccí el mateix dia. I per impulsar la vacunació dels infants de 5 a 11 anys l'Espai Quetglas de Palma tornarà a estar obert aquest cap de setmana.