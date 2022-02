Després de dos anys tornen els turistes de l'Imserso

Aquesta setmana han arribat els primers turistes de l'Imserso després de la pandèmia. Durant aquests dies un miler de pensionistes gaudiran d'unes jornades de descans a Balears. Segons els hotelers aquesta és una de les imatges de la recuperació econòmica. A l'aeroport de Son Sant Joan els han rebut amb molta alegria. "Fa més de dos anys que esperam aquest dia" assegura una de les treballadores que els espera. Avui han aterrat tres grups diferents de Madrid, Donosti i Màlaga. I ho aniran fent durant tota la setmana de manera esglaonada per mor de la pandèmia.

De l'aeroport han anat directes a un hotel de Magaluf que avui, després de mesos tancat, ha tornat a obrir les portes. Francisco Muñoz, el director de l'hotel, explica que "tota la plantilla ha pogut recuperar la feina i sortir de l'ERTO". A més, es torna a reactivar l'oferta complementària. Gràcies als turistes de l'Imserso una desena d'establiments hotelers de les illes han pogut tornar a obrir les portes . A Eivissa dos hotels han obert per allotjar a aquest tipus de turistes que des d'ahir ja gaudeixen de les vacances. Aina Mantecón és la directora de l'hotel 'La Cala' a Eivissa i reconeix que aquest febrer no esperen xifres de rècord "La temporada ha començat bastant fluixa. Al mes de febrer no s'han venut molts dels viatges, però esperam que les xifres siguin molt millors a partir del mes de març".

Els hotelers són optimistes

Tot i que les xifres d'ocupació no són comparables amb les d'altres anys els hotelers són optimistes i no perden l'esperança. Esperen que aquest 2022 sigui l'any de la recuperació del sector. Avui els primers que han arribat a Mallorca s'han allotjat a l'hotel Samos. Un hotel que estava ple de turistes de l'imserso l'any 2020 quan es va suspendre el programa per mor de la pandèmia. Segons el director de l'hotel ara les coses han canviat molt i s'han hagut d'adaptar a les "normes sanitàries". Ara els pensionistes hauran de mostrar el certificat per poder entrar als bars i restaurants i han de dur la mascareta. La majoria asseguren que se senten segurs.