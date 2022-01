Les Balears encara no han arribat a l'ocupació d'abans de la pandèmia

Com és habitual a les illes, els últims tres mesos de l'any, una vegada acabada la temporada, el nombre de treballadors ha davallat i el desembre va acabar amb un 12% menys d'ocupats respecte dels mesos d'estiu, segons dades de l'Enquesta de Població Activa. L'any 2021 ha acabat a les illes amb 94.000 persones a l'atur, això és un 14% menys que l'any passat, però encara lluny del darrer any abans de la pandèmia. El 2019, la xifra de desocupats era de 94.000 persones.

Els sindicats, contra la temporalitat

Els sindicats consideren que les xifres d'ocupació són bones, sobretot, si tenim en compte que les Balears van ser el territori de l'Estat en què l'economia va caure més per mor de la pandèmia. Tot i això, constaten que la temporalitat continua sent el major poblema dels nous contractes que s'han creat. Comissions Obreres assenyala la precarietat laboral a les illes.Yolanda Calvo diu que els contractes temporals continuen sent els preferits pels empresaris "a costa de l'estabilitat de la classe treballadora". Ana Landero, de la UGT, demana que el Congrés aprovi ja la reforma laboral pactada entre el govern espanyol i els agents socials. Considera que ajudarà especialment al mercat laboral de les illes.