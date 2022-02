El papa emérito Benedicto XVI ha pedido este martes perdón a las víctimas de abusos sexuales y ha expresado su dolor por los "errores" ocurridos durante sus mandatos en los diferentes cargos que ha tenido.

En una carta publicada tras la divulgación de un informe sobre los abusos sexuales en Alemania, en el que se afirma que el papa estuvo al corriente de al menos cuatro casos de abusos sexuales cuando era arzobispo de Múnich, Benedicto XVI ha asegurado que es necesario "el momento de la confesión" por parte del clero.

"Una vez más solo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica", ha subrayado.

"He mirado a los ojos las consecuencias de una culpa muy grande"

Joseph Ratzinger, de 94 años, ha asegurado en la carta que "tanto más grande es mi dolor por los abusos y errores que han ocurrido durante el tiempo de mi mandato".

"En todos mis encuentros, especialmente durante mis numerosos viajes apostólicos con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, he mirado a los ojos las consecuencias de una culpa muy grande y he aprendido a comprender que nosotros mismos nos vemos arrastrados a esta gran culpa cuando la descuidamos o no la afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad", ha añadido.

00.59 min 14 horas - Benedicto XVI admite que conocía los abusos en la diócesis de Múnich - Escuchar ahora

En la misiva, Benedicto XVI también niega cualquier acusación y conocimiento de los hechos que se narran en el informe divulgado en Alemania y ha defendido el "gigantesco" trabajo en la redacción del documento de respuesta a la investigación que entregó a los investigadores.

Según la investigación, en una reunión en 1980 se trató el traslado de Peter H., un sacerdote acusado de abusos a menores, quien después volvió a cometer abusos en la archidiócesis de Múnich, lo que motivó que fuera trasladado de nuevo.

Benedicto XVI aseguró en un principio que no había participado en esa reunión, pero después se retractó y explicó que se había tratado de un error.