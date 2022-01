"Tengo la conciencia tranquila. Hice todo lo que pude para sacar adelante estos presupuestos". Con esta frase asumía el socialista António Costa que la legislatura acababa abruptamente a mitad de mandato en Portugal.

El no a sus presupuestos de toda la derecha parlamentaria y de sus antiguos socios, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista de Portugal, provocó el adelanto electoral. "Si mañana no tiene presupuestos generales es porque no ha querido negociar", le espetaba al primer ministro Catarina Martins, la líder del Bloco.

Así se escenificó el divorcio (o separación) de la llamada geringonça, la inédita alianza parlamentaria entre partidos de la izquierda portuguesa que llevó a Costa al poder contra todo pronóstico en 2015.

Geringonça en portugués es una especie de cacharro, algo inestable que no se sabe si va a funcionar o no. Funcionó seis años, seis cuentas públicas salieron adelante…el séptimo presupuesto se atascó y la coalición acabó saltando por los aires el 27 de octubre de 2021.

Volvemos a la Asamblea de la República, epicentro del terremoto político que ha llevado a Portugal a una elecciones anticipadas a mitad de mandato y en plena pandemia.

El Palacio de São Bento, en Lisboa, es un espectacular edificio de estilo neoclásico. Visitamos el hemiciclo, ahora vacío, de la mano de dos de sus vicepresidentes: la veterana política Edite Estrela del Partido Socialista y Fernando Negrão, del PSD.

Debates más sosegados en Portugal Edite Estrela dice que recuerda con estupor y tristeza ese día. “Pensaba que al final se iba a imponer el sentido común y que los presupuestos seguirían su tramitación parlamentaria. En medio de una crisis sanitaria, de una crisis económica y social entramos en una crisis política que nada justificaba y que los portugueses no querían". El resultado también cogió por sorpresa a Fernando Negrão. "Fue un debate muy tenso, pero pensábamos que alguno de los socios de António Costa iba a echarse para atrás. Al final los presupuestos no salieron adelante y el presidente (Marcelo Rebelo de Sousa) disolvió la Asamblea y convocó elecciones”. El presidente de Portugal convoca elecciones anticipadas el 30 de enero Estrela y Negrão, a los que entrevistamos por separado por motivos de agenda, coinciden en algo. Los debates en Portugal poco se parecen a los del Congreso de los Diputados. "En Madrid y en otros parlamentos europeos algunas veces, no siempre ni todos los diputados, pero los debates son agresivos, suben mucho el tono y el registro también", opina Estrela. “Adoramos a los españoles, su alegría, su entusiasmo, pero el portugués es mucho más calmado“ En Portugal, nos explican, los debates son intensos, vivos, se defienden las ideas, con ardor, con argumentos, pero no es habitual, aseguran, bajar al barro. Ambos lo atribuyen al carácter de los portugueses. "Adoramos a los españoles, su alegría, su entusiasmo, pero el portugués es mucho más calmado", dice entre risas Fernando Negrão. Nos cuenta que algunas veces algún diputado ha perdido los nervios, pero es poco habitual. Los ataques personales entre diputados, asegura, son una rareza. "Habrá pasado dos o tres veces en más de 40 años de democracia. No es significativo".