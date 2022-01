Los contenidos más feministas que hay que ver, en RTVE Play en 2022

He oído decir que a las mujeres y aún a muchos hombres

les preocupa extrañamente que les retraten mal

y les indigna que les caricaturicen.

Cuando se me plantea retratar a doña Emilia Pardo Bazán,

lo que me planteo básicamente es cómo retratar

a una persona que ha tenido tanto carácter a lo largo de su vida.

Que tenía una fuerza incombustible, ¿no?

Y esa es la Emilia que me interesaba,

la que fue capaz de romper con un montón de cosas.

Yo no sé si por la frecuencia con que he sufrido caricaturas

y retratos soy casi indiferente a esta proyección

de mi personalidad de las artes gráficas y pictóricas,

ni mis retratos ni mis caricaturas forman parte de mi yo,

son algo que cae por fuera.

(Música hip hop)

Tenía un talante muy crecido, ¿no?

Y eso incrementaba todavía la envidia

por posición social, era muy favorable,

por cómo escribía

y por la resonancia que su literatura tenía

más allá de los Pirineos, ¿no?

Alcancé esos tiempos en el que el hecho de que una mujer

leyese y escribiese causaba suspicacias y asombros malévolos.

Toda clase de censuras pesaban sobre las literatas,

y lo menos que se les llamaba era marisabidillas,

marimachos, sabiondas, locas y otras análogas lindezas.

(Continúa la música)

Esa inferioridad intelectual de la mujer es casi un dogma de fe

en todo el siglo XIX.

La sociedad rechaza, por tanto, a mujeres como doña Emilia.

Tiene una frase muy bonita, a mí me gusta mucho,

que dice que por qué no ha de tener la mujer la ambición

a señalar con rastro de luz su paso por el mundo.

-¿Qué hubiera querido ser? Ante todo, hombre,

pero como eso no es posible porque nací mujer,

le diré que de no ser hombre,

quisiera haber sido lo mismo que soy.

Una escritora, una profesional, una mujer libre,

una mujer que gestiona su propio patrimonio,

y una grandísima intelectual,

una de las grandes escritoras intelectuales europeas

de su generación y no se le ha llegado a valorar

a ese nivel.

(Continúa la música)

La gente siempre ha tenido la manía de afiliarme,

maurista, romanonista, datista, ciervista, radical, reaccionaria,

beata, subversiva... Qué sé yo.

No se convencen de que soy la persona más independiente.

Por lo mismo que mi sexo no me permite tomar parte en política

y a cambio de la desventaja de no aspirar a ninguna cosa,

tengo la ventaja de no pensar por pauta

ni sentir por papeleta.

La mejor imagen que se podía dar de ella

es como atravesar un pasillo de señores

y salir airosa.

(Música)

(Tintineo)

(Sonido ambiente)

Ella siempre tuvo mucho público, y de hecho, es una autora muy leída,

muy admirada en su tiempo,

y en su tiempo llegamos hasta 1921.

-Después, en los años 20, 30, como toda su generación,

empezó a eclipsarse porque vino una generación nueva,

las llamadas vanguardias, y en ese sentido

se terminó convirtiendo en un icono del mundo de ayer.

Del mundo de la restauración final.

(Música NO-DO)

Luego el franquismo le hizo un favor muy flaco

porque intentó domesticarla, convertirla en novelista regional,

católica, conservadora...

"La sección femenina ha construido la escuela Pardo Bazán

de formación y promoción doméstico rural...".

Y no fue hasta yo creo que finales de los 60, los 70,

cuando empezó a volver al ser leída de otra manera.

-Hay un redescubrimiento porque ha habido un trabajo latente

de muchos investigadores, de un gran equipo,

entonces se fue poco a poco reivindicando y estudiando su obra,

de tantísima calidad, y no era de la light Emilia Pardo Bazán,

ni de aquella católica conservadora aristocrática.

-Si hoy ocupa un lugar en la literatura universal

indudablemente es como autora de novelas y cuentos,

lo que sucede es que además de novelas y cuentos

escribe otras muchas cosas.

(Aplausos)

La mujer en España está desautorizada para cursar

en institutos y universidades

y no queda a la mujer más salida que el matrimonio,

y en las clases pobres, el servicio doméstico,

la mendicidad y la prostitución.

Millones de mujeres españolas no saben ni leer ni escribir,

toda evolución escandaliza en la mujer.

Para el español, la mujer es el eje inmóvil del planeta.

(Aplausos)

Entonces claro, estamos ya en el siglo XXI,

coincidimos en un panorama donde todos estamos luchando

por la reivindicación de la mujer, cómo no, cómo no

volver a recordar a Emilia Pardo Bazán

y cómo no sacarla del olvido y reivindicar todo lo que ella hizo

y es una de nuestras pioneras con otras más que hubo, ¿eh?

(Aplausos)

(Música)

Siempre me agradaron los escritos en el que un autor

da al público algo de su propia vida.

En ello se atesora quizá precioso documento literario

cuando no revelaciones curiosas.

(Música)

Emilia, en Meirás hay un libro que pone:

"El primer libro de francés de Emilita".

O sea, Emilita es hija única.

Está muy cercana al padre.

Ese padre que le dice que no puede haber dos morales para dos sexos,

es algo... Es ciencia-ficción en la época.

En una época, en el XIX, claro que hay dos morales para dos sexos.

(Continúa la música)

Tuvo la suerte de que su padre era un hombre muy liberal

en eso de la educación, salvo alguna prohibición

de algún libro que tampoco consiguió que no lo leyera,

permitió que su hija leyera muchos de los libros

que había en la biblioteca de su casa.

(Continúa la música)

De pequeña no quería estudiar piano,

que es lo que estudiaban las niñas en su momento,

y que ella dijo: "No, no quiero clases de piano,

quiero clases de latín".

-Esto en el siglo XIX no es normal, una niña no tiene...

Casi mejor que no sepa leer, casi mejor que no tenga opinión,

la sociedad que la rodea no la va a contemplar demasiado,

y no la va a incorporar donde ella quisiera estar,

mejor que no tenga anhelos.

(Música)

Leí con pasión desde los tres o cuatro años de edad.

Hice versos a los ocho y una novelita a los doce

y un artículo de costumbres a los trece.

Yo recuerdo que al tener conciencia ya de mi vocación

a los 20 años me propuse no renunciar a ella

por nada ni nunca,

y creo haber cumplido mi interior promesa.

La infancia es la patria de todos nosotros

y la de ella también, y ese carácter fuerte que tiene,

esa capacidad de resistir y de volver y de volver a protestar

y de volver a estar y de resistir siempre,

yo creo que eso se forma aquí, esa autoestima de Pardo Bazán

pertenece a esta casa.

(Continúa la música)

Y algo que hay que entender es también que es un aristócrata

del siglo XIX, o sea,

ve la realidad desde una perspectiva

de una aristocracia ilustrada.

-Era una mujer que pertenecía a una familia

con muchos posibles económicos,

con un título nobiliario inicialmente

concedido por el papa a su padre,

o sea, un título pontificio,

que luego Alfonso XIII ratificó ya

como título de la corona a favor de doña Emilia.

-El símbolo de un condado es una corona de nueve puntas.

Como veis, en esta casa se repite

en lugares que muestran la importancia que le da la familia.

Es muy importante dejar claro que pertenecemos a esta élite.

-En el año 68, el año de la revolución,

ella lo cuenta muy bien en los apuntes biográficos

que dice: "En el 68 tres cosas importantes ocurrieron en mi vida.

Me vestí de largo, me casé y estalló la revolución".

¿Con quien se casó? Es evidente que fue un matrimonio pactado

a los 17 años, y se casó con don José Quiroga y Pérez de Deza.

-Su marido también venía de una familia liberal,

pero entraron en círculos legitimistas

que además tenían un componente romántico.

(Música tensión)

Muchos jóvenes acomodados de esa generación

bascularon hacia el carlismo.

(Música)

Y como mi juventud y mi carácter vehemente y fogoso

me inclinaban a los extremos,

fui siguiendo un proceso lógico hasta la conspiración

y a permitírmelo a mi sexo fuera hasta el campo de batalla.

Se ha hablado muchas veces de ese viaje a Inglaterra

para comprar armas, ¿no? Que ella lleva el dinero

escondido en la ropa, ¿no?

Creo que no es una militancia

que perviva a lo largo de toda su vida.

Ella es una mujer con contradicciones desde el punto de vista ideológico

porque era una mujer católica,

porque era una mujer hasta cierto punto conservadora,

pero después, en su conducta, en su manera de pensar,

era una mujer muy abierta, muy moderna, digamos.

-Yo creo que más que contradictoria, y lo era en muchos aspectos, ¿eh?

Era muy ambivalente porque había vivido

dos culturas políticas muy de cerca, por lo tanto pudo ver doble,

pero fue capaz de mirar el mundo desde otras orillas,

de darse cuenta que la verdad no es única

sino que la verdad puede ser doble, triple, cuádruple...

(Oleaje)

El matrimonio tarda ocho años en tener el primer hijo.

Eso significa, en esos ocho años, en ese hueco,

Emilia se posiciona en el mundo de las letras.

-Las mujeres eran autodidactas. Ella tiene una frase muy bonita

que es maestra o maestro de sí mismo.

-Leyó a los krausistas, no comparte todas las ideas

de los krausistas, pero los leyó, a veces lo dice,

cuánto le debo yo a estas indicaciones.

(Música)

De aquella escuela en la que se agrupaba entonces

buena parte de la flor y nata de la juventud universitaria,

se hablaban mil cosas contradictorias y extravagantes

muy propias para despertar la curiosidad

de quien la tiene como yo, algo quisquillosa.

A aquella curiosidad intelectual debo sin embargo mucho.

En primer lugar me acostumbré y aficioné

a la lectura seguida, metódica y completa

hasta apurar un asunto, que esto puede llamarse

estudio en realidad.

(Continúa la música)

Ella fue muy amiga de los catedráticos krausistas,

fue muy amiga de Giner de los Ríos, que al principio dijo:

"Esta señora, media condesa, medio carlista, ¿quién es?",

y terminaron siendo amigos para toda la vida.

(Música)

Si usted presumiera los abismos de amor que hay en un hijo,

ni la persecución de los más puros ideales

ni el orgullo legítimo de llenar una santa misión,

ni el arte ni la ciencia dan cosa parecida.

Dudo que nadie vaya a la primera cita de amor

con más ilusión que yo di por primera vez

el pecho a Jaime.

(Continúa la música)

Emilia, bueno, siendo una mujer de clase social alta,

lo normal es que hubiera tenido una relación más desapegada

en la crianza y la educación de sus hijos, ¿no?

Que lo hubiera externalizado, como diríamos hoy, todo esto.

Y sin embargo decidió criar con apego,

por ejemplo, amamantó a sus hijos,

que no era un mandato, más bien el mandato era al contrario.

-Esa Virgen de la leche, ¿verdad? Qué maravilla.

Es una madre y hay un niño con un libro

y eso es tan Emilia, me parece tan propio de ella.

Incluso en el poemario escribe sobre el hecho de dar de mamar.

"De mi pecho a tu boquita, cariño mío".

-Con el nacimiento de su hijo Jaime empieza a escribir poesías,

un libro de poesías que titula "Jaime", precisamente,

y que se lo dedica a su hijo.

Giner la ayuda a publicarlo, pero le da un consejo,

le dice que no se dedique a la poesía.

Que usted lo que tiene que dedicarse es a la novela.

Creo que es el gran consejo que se le podía dar

a una escritora novel en esos momentos y ella le hace caso.

(Canción en inglés))

Su primera novela, "Pascual López", que se subtitula

"Autobiografía de un estudiante de medicina",

es una novela ambientada en Santiago de Compostela,

que ella conoció el ambiente universitario porque su marido

fue estudiante aquí de Derecho y ella vivía con él.

Esa es su primera novela y es la novela que le da a conocer

fuera de Galicia, donde ya era conocida

como periodista, autora de cuentos, etc.

Pronto ya empieza a publicar novelas

que causan un cierto impacto.

"Un viaje de novios", "La Tribuna", que es su primera gran obra,

es considerada como una de las primeras novelas

de protagonismo obrero en la literatura española.

Sabemos, porque ella misma lo contó y hay muchos datos al respecto,

que durante varios meses acudió a la fábrica de tabacos

para ver cómo era el trabajo de los obreras,

el ambiente, el calor, los olores...

-Marineda sale por primera vez en la tribuna

con las cigarreras de la fábrica de tabacos,

pero también sale la dama joven...

No solamente le dice Marineda a Coruña,

le dice Estella a Santiago,

le dice Alborada a Meirás.

Y sí, es Marineda, la ciudad que todos conocemos.

-Esa novela produce un gran impacto en la sociedad literaria española.

Ese mismo año publica "La cuestión palpitante",

que es una colección de ensayos sobre el naturalismo

y ahí realmente, año 83-84,

comienza el afianzamiento de su carrera literaria.

-Ella es escritora y católica, pero no una escritora católica

porque no pone por delante la defensa apologética del catolicismo

frente a lo que ella considera que es lo fundamental

de la literatura, que es analizar la realidad

y al mismo tiempo crear belleza.

(Música)

Por centésima vez, el objeto del arte

no es defender ni ofender la moral, es realizar la belleza.

Por eso insisto en que aceptemos del naturalismo de Zola

lo bueno, lo serio, el método y desechamos lo erróneo,

la arbitraria conclusión especulativa antimetafísica

que encierra.

Estoy conforme en que en el presente no hay ni en España ni en Europa

tema literario de más interés que el naturalismo.

(Continúa la música)

En su día, "La cuestión palpitante" es polémica

porque el naturalismo francés era determinista

y era contrario a la doctrina católica.

No se fijaban en que doña Emilia,

lo que tomó del naturalismo francés no fue eso,

lo que tomó fue de los avances técnicos,

es decir, el discurso indirecto libre, por ejemplo

y la imparcialidad narrativa.

-Entonces, claro, las obras que ella fue publicando

que eran polémicas porque no se podía entender que una mujer,

una esposa, una madre de familia publicara esas cosas.

-Y supongo que esto a su marido no le debió gustar,

y que debió dar la opción, parece muy claro

que le dio la opción de la literatura o seguir escribiendo

o el matrimonio, y ella decidió la literatura.

(Música)

Ella organiza una vida familiar una vez que se separa

con el apoyo de otras mujeres que son las que van a estar

garantizando o facilitando su trabajo como escritora.

Cuenta con la ayuda de su madre y también con la ayuda de una tía.

-Es una figura fundamental, es decir, una madre que entiende su ambición

por ser algo distinto a ella.

Y además una madre que cumple los requisitos

del ángel doméstico, te ayuda a criar a los hijos

y te libera a ti de las trampas y de las sombras

de ese ideal del ángel doméstico.

(Música)

Tan pronto se separa en el año 84, ella empezó a venir

todos los inviernos aquí a París.

Es un siglo, un momento, unos años de ebullición cultural,

y sobre todo París es el foco, es el centro.

Entonces cómo no venir a París.

(Música)

Venía más o menos después de Navidades

hasta el mes de marzo para estudiar.

(Continúa la música)

Mi vida tiene poco que contar,

pues es la de un estudiante aplicado y no más.

Yo me levanto, almuerzo y me voy disparada a la biblioteca

de donde salgo a las cuatro.

A las seis como, y de noche apenas salgo,

pues necesito despachar el correo y hacer una novela

que tengo vendida a la casa editorial de arte y letras.

Y la verdad, ya que hice el sacrificio no pequeño

de dejar a los chiquillos, quiero aprovechar el tiempo.

Dice qué suerte poder trabajar unas horas en la Biblioteca Nacional,

visitar a los amigos, porque frecuentaba

el desván de los Goncourt,

fue bastante amiga de los hermanos Goncourt,

conoció a Zola, conoció a Víctor Hugo.

-Supo combinar esas facetas de mujer intelectual,

mujer artista también con la mujer aristócrata,

con la mujer de sociedad que alternaba

pues en las mejores tertulias, pero también,

en los mejores cenáculos y en los mejores salones aristócratas

de la capital.

(Música)

La moda es ir a estos tés escotado y de falda corta,

de modo que parecen peonzas.

Yo me he agarrado a que muchas aún van de cola

y con ellas me quedé.

Los peinados altísimos empolvados, o mejor aún, peluca blanca.

A Emilia Pardo Bazán le interesaba mucho la moda

porque ella era una mujer muy presumida, muy coqueta,

estaba preocupada por lucir bien...

Lucir bien según lo requiriera cada ocasión.

Por ejemplo, cuando adopta ciertos peinados

ella procura adoptar peinados que le hagan más alta

porque ella es muy consciente de que es bajita y rechoncha.

Entonces, ya traslada su inteligencia también al ámbito del vestir, ¿no?

(Música suave)

Iré pronto a La Coruña.

Allí mi actual sombrerera, que no es la Sorillón,

sino una muy modestita, pero buena,

la que hizo aquellos sombreros de Julia tan monos,

me está remendando uno, de terciopelo negro:

si sale a mi gusto le diré que haga otro igual

y te lo envíe con condición, si te gusta bien y si no lo mismo.

Ahí se ve claramente su pasión por los sombreros, ¿no?

Y también su pasión por imitar las modas de París

y las modas en el sentido más estricto.

Era una mujer que entendía que la coquetería

no estaba reñida con la inteligencia

y que la apariencia es una buena carta de presentación.

-Ella vivía y era una buena vividora,

como se dice en francés, "bon vivant",

a la que le gusta salir, le gusta fumar...

Era un espacio donde se movía sola. No se necesitada ese rodrigón

que antes tenía que acompañar a las mujeres

y por eso decía que era un espacio para ella de libertad.

(Música)

Pues claro que echo de menos París.

Y de las cosas que en París

me hicieron más agradable la estancia,

una fue su amistad con usted, tan nueva como grata.

Y en cualquier otro pueblo que no fuese esa gran capital

no hubiera podido establecerse entre nosotros tan franco trato.

Se hizo muy amiga de Isaac Pavlovsky,

que era jefe de la prensa internacional en París

y le abrió bastantes puertas porque conoció, pues, a través de él,

a otros escritores como, pues, Dostoyevski, Tolstoi...

y muchísimos más.

-Se interesa por los rusos.

O sea, es una mujer con un buen olfato crítico.

Es como si intuyera lo que va a venir

y en algunos momentos es una adelantada.

-Una de las características de doña Emilia

era su abierto cosmopolitismo.

Ella misma lo decía. En una carta a Narcís Oller decía:

"A veces me da la sensación de que yo soy la única persona en España

que tiene ojos para ver lo que pasa fuera de nuestras fronteras".

En España creo ser una de las pocas personas

que tiene la cabeza para mirar lo que pasa en el extranjero.

Aquí, a nuestro modo, somos tan petulantes

como pueden ser los franceses

y nos figuramos que más allá del Ateneo y San Jerónimo

no hay pensamiento ni vida estética.

Error peregrino cuya enormidad nos asusta

así que atravesamos el Pirineo.

La correspondencia con Narcís Oller es una correspondencia, además,

muy interesante porque pone de manifiesto,

primero, que eran dos culturas en contacto,

cultura en lengua castellana y cultura en lengua catalana,

que se respetaban mutuamente, que se comentaban sus proyectos

y, después, claro, entabla a la vez,

también, contacto enseguida con Josep Yxart,

José Yxart, que era primo hermano de Narcís Oller,

e Yxart, además, dirigía la Editorial Cortezo,

que es la que va a publicar "Los Pazos de Ulloa"

inaugurando la colección

de los novelistas españoles contemporáneos.

(Música)

Ella conocía esos lugares

porque estaban relacionados con las propiedades y los foros

de la familia de su esposo. Conoce el ambiente...

-Qué alegría estar todos juntos. -Sí, sí. Es una alegría.

-Incluso cuestiones tan concretas que aparecen recreadas en las novelas

como los curas rurales, las relaciones entre ellos,

las fiestas populares...

Eso revela una gran capacidad de observación de ella

y de los ambientes que ha sabido captar

y recrear en la novela.

-¡Nucha! ¡Nucha!

¡Ya estamos en casa!

-Uno de sus máximos aciertos es la creación de caracteres,

los protagonistas, el marqués de Ulloa,

el capellán de Ulloa, Julián, Nucha, su joven esposa...

El gran éxito es "Los Pazos de Ulloa".

Es, sin duda, su mejor novela.

Ahí es, digamos, el momento fundamental de sus novelas.

Estoy abrumada de visitas,

de comités, de gente por todas partes.

Me he puesto realmente de moda

y mientras no transcurran los 15 días que esto durará,

estoy como plaza asediada.

Y su continuación: "La madre naturaleza".

Que aunque es menos conocida, pero todo lector de novela

yo siempre le aconsejo que lea "La madre naturaleza"

donde se ve un poco la continuación de aquella historia

y que es también una gran novela.

(Música)

¿Es el cura?

(Música)

Ella nunca renunció a ser una gallega muy gallega.

Una gallega universal, sin fronteras.

-Siempre es la gallega

que presenta su región a todos los niveles.

Es que realmente Emilia es una mujer gallega.

Participa de la iconografía

de los restos del matriarcado que nos tocó vivir en Galicia.

-Estimaba la cultura gallega, por supuesto,

pero no escribió nunca en gallego.

Ella lo justifica en los apuntes autobiográficos

porque dice que no tenía suficiente fluidez

en la lengua gallega para escribir como escribía en castellano.

-Una cosa que dice es que la lingua galega

está muy bien para la poesía porque es folclórica,

pero que para textos más serios,

digamos, que no, que hay que utilizar el castellano.

Entonces, tenía luces y tenía sombras.

-Eso también se lo dijo a Narcís Oller.

Durante años le insistió para que escribiera no en catalán

sino en castellano.

Con lo cual, el hecho de que Rosalía, esos dos libros primeros,

"Cantares" y "Follas", los escribiera en gallego

ya fue un motivo para que ella no le hiciera caso.

Fue injusta con Rosalía.

La ignoró en vida

y la minusvaloró una vez muerta.

-Vamos a dar un paseo.

Muy largo.

(RÍE) -Pues ven. -¡Eh! ¿Qué haces?

Vamos al asunto grave para nosotros, que es el literario.

¿Me dirá usted sincerísimamente su opinión

sobre "La madre naturaleza"?

¿Y anduvo muchas batallas? -En algunas.

No recele usted en ponerme cuantos defectos y reparos advierta.

Ya sabe la estimación en que tengo su dictamen.

Solo faltaría que no lo juzgase tan imparcial como ilustrada.

Es una apasionada aventura amorosa, eso es verdad,

y en algunos momentos muy apasionada por las cartas que tenemos de ella,

porque no tenemos las de él,

si es que realmente existen, como se dice últimamente que existen.

-Se ha puesto el acento

en los aspectos cariñosos de las cartas,

pero la correspondencia, lo que desvela,

es una relación muy rica.

Desde el punto de vista literario, cultural...

-El epistolario también es

un encuentro intelectual muy importante

entre el mejor novelista del siglo XIX, Galdós, y ella,

que es también una gran novelista, ¿no?

Los encabezados de las cartas dan las pistas

de cómo va desarrollándose esa aventura amorosa...

porque primero es un "admirado maestro"

y después, claro, eso ya va pasando a "querido amigo"

y esas expresiones que han dado tanto que hablar:

"ratonciño", "miquiño mío"... Bueno...

Hemos realizado un sueño, "miquiño" adorado.

Un sueño bonito, un sueño fantástico

que a los 30 años yo no creía posible.

Le hemos hecho la mamola

al mundo necio que prohíbe estas cosas.

A Moisés, que las prohíbe también, con igual éxito.

A la realidad que nos encadena, a la vida que huye...

Felices nosotros.

Tenía una relación especial con la religión.

No se consideraba constreñida

por los mandatos religiosos más convencionales.

-La idea que tiene ella es que la religión

reconoce a las mujeres ser entitativamente iguales.

Son entes iguales las mujeres y los hombres.

Ante Dios. Porque tienen alma.

-Emilia Pardo Bazán es un espíritu libre. Absolutamente.

Se ve muy bien en las cartas a Galdós.

Lo grande de su alma libre está en esas cartas que hay que leer,

no con ese sexismo o con esa sonrisa canina

a la que está acostumbrada la sociedad.

-Mí me gusta el momento miraditas mucho.

Mira. También este.

Sí. Yo me acuesto contigo, me acostaré siempre.

Y si es para algo execrable, bien, muy bien, sabe a gloria.

Y, sino, también muy bien.

Siempre será una felicidad inmensa que contigo y solo contigo

se puede saborear porque tienes la gracia del mundo

y me gustas más que ningún libro.

Yo sí que debía renunciar a la lectura

y deletrearte a ti solo.

Qué mejor obra entre las tuyas

que tu espíritu mono, simpático y fresco.

Ven luego, ven, que me haces falta.

Mujeres que reconocen el deseo físico.

Ella, en primera persona, lo dice a las cartas a Galdós también.

"Yo me acuesto contigo y me acostaré siempre".

Y luego yo resaltaría su defensa del placer.

Su defensa del derecho de las mujeres al placer.

En todos los aspectos.

Le encanta la moda, comer, los libros de cocina que escribe,

fumaba a escondidas...

-Ella siempre dijo: "no hay un pecado más para las mujeres".

Es decir, la sociedad alaba la experiencia en los hombres

y la condena absolutamente en las mujeres.

La igualdad en la moral sexual está en las novelas

y se pueden ir rastreando toda la evolución que tuvo.

-Yo estaba pensando en "Insolación".

Es una novela que causa escándalo en su momento porque es una mujer

que, al final, se escribe cómo se va a la cama con Pacheco,

que no están casados todavía, aunque luego se supone que se van a casar.

-Lázaro quiso conocer a doña Emilia en Barcelona.

Es decir, estaban los dos en la Exposición Universal.

Lázaro allí intervenía como organizador

de alguna de las comisiones

y él pidió expresamente que le presentaran a doña Emilia.

-Ella conoció a un joven, un hombre más joven que ella,

atractivo, Lázaro Galdiano, mecenas,

un hombre con capital económico importante,

que tenía interés en fundar una revista

y se fueron a Arenys a pasar el día, bueno, el día y la noche.

Mi infidelidad material no data de Oporto,

sino de Barcelona, en los últimos días del mes de mayo.

Tres después de tu marcha.

Claro, Galdós le pidió cuentas. Si Galdós le pidió cuentas

es porque alguien le explicó

que había habido esta relación con Lázaro

o este encuentro con Lázaro en Barcelona.

-Aquel encuentro, probablemente,

fue el inicio de su relación autor-editor o casi coeditores,

porque ella tuvo un papel muy importante

en la primera etapa de "La España Moderna".

Le puso en contacto con escritores que a veces,

para colaborar en "La España Moderna",

primero dirigían una carta a doña Emilia.

-Y Galdós lo hizo,

colaboró durante un tiempo en "La España Moderna",

y después de dos o tres años muy intensos

vuelve otra vez las cosas a su cauce.

Yo creo que Galdós mantenía relaciones con ella

y con otras mujeres a la vez y entonces se va apagando,

digamos, la pasión amorosa, pero siempre es el admirado maestro.

-La admiración de ambos era mutua.

Cada uno sabía y conocía bien la talla del otro y de la otra.

Yo leo a todos, y en su producción existen siempre obras que prefiero;

pero por mi modo de ser, por mi criterio amplísimo,

no tengo favoritos.

En cada autor encuentro algo especial que me interesa.

He aprendido que estrechar y reducir es perder.

No quiero perder nada,

yo que tengo la suerte de apreciarlo todo.

Ella tenía un gran interés,

por ejemplo, por todo lo relacionado con la ciencia

y, además, enfocaba estos asuntos

con una tensión muy característica suya

que era una enorme capacidad sincrética.

Es decir, armonizar cosas

que pueden parecer muy alejadas las unas de las otras.

-Ella creía que se trataba de trabajar, de escribir.

Tenía una imaginación desbordante,

pero, al mismo tiempo, era una gran lectora.

Digamos, creía que lo que ella hacía era una profesión.

Escribía a los periódicos, a los escritores famosos,

mandaba textos y entonces ella intentó,

por todos los medios, utilizar esos mecanismos

porque su idea de la modernidad también pasaba por ahí.

Se daba cuenta de que tenía que gestionar su imagen pública.

-Es la primera mujer que utiliza un despacho. Eso es importantísimo.

45 años antes de esa habitación propia

del discurso de Virginia Woolf, ella ya está utilizando su despacho.

Y cada vez que la sacan la prensa, sale en su despacho, iconizando.

Mirad para mí, que luego vienen más.

-Tuvo una visión, otra vez, muy moderna

de lo que era la comunicación periodística.

Es decir, que ella sabía que en un periódico

hay que escribir de cierto modo, hay que escribir, ella decía,

con azúcar, con sal y, si cabe, un poco de pimienta

para atraer al público.

Y siempre intentó estar, bueno, y estuvo,

en las primeras cabeceras españolas.

Y fue la primera mujer que cubrió España en el extranjero

en un evento tan importante y tan internacional.

(Audio en francés)

Participa en las polémicas,

en todos los asuntos importantes de su tiempo.

Ahí ya dice que en la vida hay que tener opiniones,

que hay que tener ideas.

-La conferencia de la Sala Charras fue una conferencia impactante

y es el momento, hay que recordarlo, de la crisis del 98.

Entonces, a ella le preocupa mucho

esta situación que todos decimos de crisis,

de decadencia de España y sobre todo le va a preocupar

la imagen que el francés tiene o que Europa tiene de España.

Se ve esta mujer española, patriótica,

que va a dirigirse a un público para realzar esta imagen

y romper los estereotipos y las leyendas.

-Ella tiene un interés por lo público enorme.

Probablemente, si hubiera sido hombre,

habría sido político, como su padre, pero como no podía ser político

pues, entonces, hizo algo que tiene mucho que ver con la política,

pero informal, que es la literatura.

Si me preguntasen cómo podrá España seguir existiendo,

qué hacer para conseguirlo, diré que, lo primero, instruirse.

Lo segundo, instruirse. Lo tercero, instruirse.

Y, después, desenvolverse con arreglo a su naturaleza

y con variedad y libertad reconociendo, respetando,

cultivando la intimidad de cada región,

porque no ha de ser la enseñanza un rasero de uniformidad intelectual

ni un exclusivismo de sabiduría.

El año 1890 fue para ella un antes y un después.

Fallece su padre y se traslada la familia a vivir a Madrid

y ella, cuando llega a Madrid,

con aquellos lutos de aquellos tiempos

que no se podía hacer nada durante un año, por lo menos,

se propone fundar una revista, que es "El nuevo teatro crítico",

que empieza en el 91.

Se propone empezar a editar sus obras completas. Se propone...

crear "La biblioteca de la mujer".

-Ella fue una crítica de primera que hizo una auténtica proeza,

que fue publicar durante tres años

una revista de crítica literaria

escrita exclusivamente por ella. "El nuevo teatro crítico universal".

-El caso es que "La biblioteca de la mujer"

la funda con la intención

de elevar el nivel cultural de sus contemporáneas,

de las mujeres de su tiempo, pero lo mismo que publica

"La esclavitud femenina" de Stuart Mill,

publica la obra de María de Ágreda,

publica las novelas de María de Fallas,

publica "La mujer ante el socialismo"...

Publica distintos títulos.

Cuenta ella que tiene la sospecha de que los tomos que se han vendido,

que no son muchos, los han comprado hombres,

los han leído hombres y le interesan a los hombres,

pero que las mujeres son una minoría las que se han interesado

por "La biblioteca de la mujer".

Dice: "Esto tardará años, pero llegará".

(Música)

Ella no se redra y tira mucho para adelante

y lo hace, como digo, con sentido del humor.

-Deben ser la mayoría de ustedes del parecer de aquel militar

que dijo que las mujeres no podíamos ser felices

entregando una proposición el Congreso...

ni rellenando un expediente en una oficina.

¡Ni ejerciendo de doctora!

-A veces se dice, juzgándola con criterios actuales,

que su feminismo, bueno...

No. El feminismo de doña Emilia es absolutamente radical

porque va a la base. Es decir, va a negar que la mujer

sea inferior intelectualmente al hombre.

-Yo soy feliz en mi casa...

Pero escribiendo.

-Va a negar que tenga que vivir en función de su padre, de su hermano

o de su hijo, los que tiene que cuidar hasta la muerte

o ser sumisa a ellos.

Aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer tiene destino propio;

que sus primeros deberes naturales son para consigo misma,

no relativos y dependientes de la moral de la familia,

que en su día podrá constituir o no constituir,

que su felicidad y dignidad personal tienen que ser el fin esencial

de su cultura, y por consecuencia de este modo de ser de la mujer,

está investida del mismo derecho a la educación que el hombre.

No puede, en rigor, a la educación actual de la mujer,

llamársele tal educación sino doma,

pues se propone por fin la obediencia,

la pasividad y la sumisión.

Creo que, en contra de lo que aparece en los manuales de literatura,

lo que más me gusta de Emilia Pardo Bazán

no es lo que aparece en ellos, es lo que no dicen.

Ella se definía como feminista, un término muy avanzado para su época,

también habla de mujericidios,

que son palabras también muy avanzadas para su época.

El mujericidio siempre debería reprobarse más que el homicidio.

Una cosa que me parece que incluso hoy día es novedosa,

es la idea de que las mujeres tenemos más deberes que los hombres,

por ejemplo, los cuidados, ¿no?

Y Emilia tiene una frase brutal por su dureza en que dice

que la sumisión temporal se consigue con la fuerza,

y la sumisión perpetua se consigue dando a la violencia

y a la servidumbre color de deber y virtud.

Es decir, haciendo pasar por virtud y por deber

lo que en realidad es algo que beneficia a los varones,

pero también a la sociedad,

porque esto está en las cabezas y en las ideas y socialmente,

y es mucho más difícil de cambiar,

porque las mujeres se lo atribuyen a sí mismas.

Armémonos de paciencia y energía

para apresurar el fin de nuestra esclavitud,

seamos fuertes contra la fuerza brutal,

contra la ciega rutina, contra la injusticia doméstica,

contra el ofensivo galanteo y contra la insípida burla.

Seamos invencibles por la conciencia,

que es la victoria segura.

Y si el desaliento nos ataca, leamos la historia.

(Música)

(Aplausos y vítores)

-¡Bravo! ¡Bravo!

-¡Bravo!

-En los discursos de género de la época

las mujeres se relacionaban con el sentimiento,

las mujeres eran sentimiento.

Pardo Bazán siempre adivinó la trampa del sentimentalismo para la mujer,

es una trampa que te obliga a querer de una manera,

te obliga a entregarte de una manera, a entregarte más,

y en ese sentido yo creo que era muy moderna,

porque eso tiene mucho que ver con las últimas olas de feminismo.

-Una mujer valiente, capaz de enfrentarse a todo lo que tocó vivir,

que fueron muchas cosas, y que no solo se enfrentó a ellas,

sino que muchas veces lo llegó a hacer con un alarde de chulería,

de decir: "No solo no me importa, sino que me voy a regodear

en que no me importe". Eso me fascina.

Lo más femenino de este libro es la recomendación

con que voy a terminar el prólogo.

En las recetas que siguen encontrarán las señoras muchas

donde entran la cebolla y el ajo,

si quieren trabajar con sus propias delicadas manos en hacer un guiso,

procuren que la cebolla y el ajo los manipule la cocinera,

es su oficio, y nada tiene de deshonroso

el manejar esos bulbos de penetrante aroma.

Pero sería muy cruel que las señoras conservasen

entre una sortija de rubíes y una manga calada de una blusa

un traidor y avillanado rastro cebollero.

La condesa de Pardo Bazán.

(Música)

Cuando conoces a un personaje desde tanto tiempo,

claro que le conoces las zonas oscuras.

Y claro que las tiene, Emilia es clasista, muy clasista.

También es cierto que hay que ponerle fecha a sus ideas.

-Para ella lo fundamental es permitir a las mujeres ser individuos,

en ese sentido yo creo que esa búsqueda de la individualidad

le permitió aunar su elitismo

con la defensa de la mujer como individuo.

-Y se propuso no unirse con otras mujeres que estaban muy poco

entusiasmadas con la causa,

sino que vamos, las que podamos, a estar donde están ellos.

Y ella se propuso escribir en los mismos periódicos que ellos,

estar en el ateneo...

Consiguió una serie de cosas que cada vez que las conseguía

ella nunca decía: "He conseguido esto, he conseguido lo otro", no.

"La mujer ya está en este sitio, la mujer ya está en este otro".

-El ateneo es el centro cultural más importante intelectual, político,

en estos momentos en España.

-Emilia Pardo Bazán dio unas conferencias

sobre la Revolución y la novela en Rusia

que concitaron a más público del que nunca había asistido

a unas conferencias en el ateneo.

Y decía ella: "¿Cómo yo puedo dar conferencias en el ateneo,

que se llenan, y no puedo ser socia del ateneo?".

-Con lo cual fue una lucha, una lucha que empezó con ella,

con Blanca de los Ríos, una de sus más entrañables amigas,

y también con Carmen de Burgos, ellas fueron las primeras socias,

y tras mucho luchar lo consiguieron en 1905.

-El 8 de febrero de 1905

la asamblea general de socios, la junta general,

como dicen los estatutos,

acordó que las mujeres pudieran ser socias de la entidad.

Este hecho tuvo mucha importancia, porque desde entonces

las puertas del ateneo quedaron abiertas a las mujeres,

y muchas mujeres relevantes, del periodismo,

de la ciencia, de las artes,

de la literatura, se hicieron socias.

-Pero solo entrar ella se propone ser la presidenta

de la sección de literatura del ateneo, nada menos.

En las elecciones sale el contrincante y no sale ella,

y Blanca de los Ríos se ve que le escribe una carta

que le debió de decir que qué horror, qué fracaso, qué pena...

Y le contesta ella: "Esto no es un fracaso, esto es una oportunidad".

Amiga querida, quisiera darle a usted el pésame por la derrota,

pues sé que aquí la que sufre, desea y se exalta es usted,

pero no encuentro el modo de hacerlo,

porque yo creo que estamos no de pésame, sino de enhorabuena.

Recuerde que hace ocho meses era un problema que el ateneo

admitiese a una mujer como socia.

Mire usted el enorme salto,

esa probabilidad de una elección segura en junio,

sé que, como yo, se siente usted victoriosa.

(Música)

-Y lo consiguieron en 1906,

pues siempre ayudada, porque no hay que pensar

que solo el progreso se debe a las mujeres,

también hubo hombres que tenían mentalidad abierta

y que la apoyaron y consiguieron que doña Emilia

fuese la primera mujer presidenta de la sección literaria.

-Es la primera mujer catedrática de universidad en España,

y fue porque se lo propuso,

y cuando le otorgan la cátedra de la Universidad Central dice:

"Ya estamos donde tenemos que estar, como catedráticas de universidad".

Hay una serie de ejemplos a lo largo de su vida

que a mí siempre me han parecido una reacción muy buena,

el no quedarse abajo, el no hundirse, el no...

El tener siempre un resorte.

Yo, a pesar de los elementos oscuros

que rigen y gobiernan la Academia a su antojo,

y son los que se oponen a mi ingreso,

me creo en el deber de no abandonar esa campaña,

que lo consiga o no, la lucha es bonita.

Emilia fue vetada por ser mujer exclusivamente.

Apoyaron su candidatura grandes personalidades como Segismundo Moret,

Giner de los Ríos, Galdós, Ramón y Cajal... Apoyos explícitos,

pero la cerrazón de la Real Academia de entonces vetó su entrada,

y fue uno de los grandes fracasos que ella sintió.

Para mí es esta una cuestión que solo ha llegado a interesarme

por su concepto ideal, por el aspecto feminista.

Yo no he luchado por la vanidad de ocupar un sillón en la Academia,

sino por defender un derecho indiscutible

que a mi juicio tienen las mujeres.

No espero entrar nunca en la Academia,

pero en este caso especial la lucha vale más que el triunfo.

Estaba hablando desde el corazón y con un sentimiento profundo

de que su entrada en la Academia, igual que en su momento

la entrada que no se produjo de Gertrudis Gómez de Avellaneda,

hubiese significado un paso adelante muy importante

en la lucha por la igualdad.

La Academia hubiese cambiado por completo

simplemente con esa apertura a dos personalidades tan destacadas.

(Música)

(NODO) "En el pazo de Meirás, a 15 km de La Coruña,

transcurre buena parte de la temporada veraniega

del generalísimo Franco.

En este viejo pazo, que perteneció a doña Emilia Pardo Bazán...".

-Meirás tiene mucha historia,

Franco pasaba los veranos y hacia consejos de ministros,

eso es un paréntesis en una historia mucho más amplia,

una historia que se remonta en los siglos,

pero Meirás no era un pazo, nunca lo fue.

-Tenía muchas propiedades la familia Pardo Bazán en Galicia,

pero en Meirás tenía lo que se llamaba una granja,

un terreno muy grande.

Y llega un momento en que ella decide construir

lo que ella luego llamó las torres de Meirás,

y es muy bonito ver cómo lo hace,

porque entre ella y su madre, fue un proyecto de dos mujeres.

-Decidió construir una casa que fuera el emblema de ella como escritora,

para lo cual tomó como ejemplo la famosa mansión

que sir Walter Scott había construido en Escocia,

la mansión que también Chateaubriand había hecho en Francia,

y también, en cierto modo, la casa de Zola en Médan,

son casas que prolongan la obra creativa del que las ha construido.

Va la casa construida con una resistencia

para fundar sobre ella cinco torres más,

lleva una cimentación como para resistir la torre de Babel.

En fin, a lo poco que yo entiendo,

y a lo que dice la mucha gente que viene a verla,

está para desafiar los siglos.

Una de las cuales, la más importante, ella llamaba la torre de la quimera,

era donde estaba su obrador de escritora

y sus recintos más personales.

Las torres de Meirás se convirtió en el icono de una gran escritora,

la escritora más importante de la España del momento,

parangonable a construcciones semejantes

de grandes escritores de otras literaturas.

(Música de Wagner)

-Le gustaba muchísimo Wagner,

tanto es así que hay un artículo de Unamuno, y dice:

"Es que quiso convertirme a Wagner",

como si tuviera que convertirla a otro credo, vamos.

Le gustaba la ópera, nunca renunció, por ejemplo, a la vida social.

Se distribuía las mañanas y las tardes para trabajar, para escribir,

para estar con personas amigas, para tener tertulias literarias,

para ir al teatro, a salones, a conferencias, a todo.

Tenía una capacidad enorme de integrar

todas las actividades dentro de las 24 horas del día.

Trabajo todos los días, sin faltar uno,

excepto cuando viajo.

Hago mi trabajo por la mañana, y aun a veces por la tarde.

De noche voy al teatro, a reuniones o juego al tresillo.

Ella es una mujer muy inteligente, muy trabajadora,

porque, claro, solo basta con ver la cantidad de obra escrita,

más de 600 cuentos, novelas, artículos, una revista unipersonal...

Claro, eso exige un enorme esfuerzo y muchas horas de trabajo.

-Yo no me arriesgaré a decir cuántos cuentos publicó Pardo Bazán,

en torno a 640-650 cuentos,

estoy seguro de que todavía hay cuentos de Pardo Bazán

que están olvidados en periódicos, revistas de provincias o de América.

Yo tengo verdadero entusiasmo por este género de literatura,

que en pocas líneas puede condensar grandes pensamientos.

Entre la infinidad de cuentos que tengo publicados hay dos,

sobre todo, que prefiero a los demás, uno es "Nieto del Cid",

el otro se titula "El indulto".

(Música triste)

(RESOPLA)

(LLORA) No.

-Una modalidad de cuento en la que ella es maestra indiscutible,

que es el cuento breve,

el cuento que está destinado a un periódico.

Son cuentos que en un libro pueden tener tres o cuatro páginas,

y ahí tiene auténticas obras maestras.

(Cristal roto)

(Cristales rotos)

Es un cuento magistral,

el cuento de una mujer que despierta en el panteón,

porque la han enterrado, no sabemos si era catalepsia, o lo que sea,

simplemente se encuentra en el panteón.

La fuente fundamental de los cuentos de Pardo Bazán

es la observación de la realidad

e historias, probablemente historias que le cuentan,

y también las noticias.

-Creo que doña Emilia es siempre,

a través de todas las transformaciones,

una escritora realista, parte de la realidad.

La transforma, la ficcionaliza, pero parte de la realidad.

(Música)

Amo un teatro realista, fuerte, con médula, con sangre,

precisamente lo que veo que no quiere aceptar

el público de nuestro tiempo.

Lo pensó durante mucho tiempo, involucrarse como autora de teatro,

y dio el paso a principios del siglo XX.

-Me gustó porque primero era sobre la mujer,

y a ver quién pone, para un público burgués de la época,

mujeres modernas, mujeres con hombres alrededor, que son hombres débiles.

Ni los temas ni las formas estaban adaptadas

al público de aquella época, a ese público madrileño.

(APLAUDEN)

-Era inevitable que doña Emilia chocara con la sociedad de su tiempo,

porque no encajaba en el modelo que la sociedad pedía.

Es el caso que he sido en los treintaipico años

de mi carrera literaria el más atacado y combatido

de los escritores españoles.

Todo se me ha regateado con avaricia,

he ido conquistando el terreno palmo a palmo,

avanzaba y fuerzas invisibles me hacían retroceder.

Aplicaban lentes ahumadas al estudio de mi carácter

y hasta de mi físico, que nada tiene que ver, supongo, con las letras.

Sus contemporáneos, Menéndez Pelayo, Valera,

el propio Clarín, en algún momento hablaron mal,

porque decir que una novela es una buena novela,

pero que parece hecha por el cerebro de un hombre

encerrado en el cuerpo de una mujer,

no es precisamente un calificativo positivo.

-El que la criticó abiertamente, públicamente, fue Clarín,

pero ese es un tema muy complicado, porque Clarín había hecho el prólogo

a "La cuestión palpitante",

y pasa de ser el prologuista de una obra primeriza,

digamos así, y polémica, a enemigo mortal.

Hay que ir a la correspondencia privada para ver lo que dice.

Por ejemplo, Valera le escribe a Morel-Fatio,

que es un intelectual amigo suyo, y le dice:

"Quien ha inventado la tramoya y promovido la zalagarda

para que el sexo femenino se inmortalice, es la Pardo Bazán,

muy bulle, bulle, aunque parece una sandía con patas.

"Sandía con patas".

-Yo lo comparo un poco con los ataques

que están recibiendo las feministas en Twitter.

Seguramente se enzarzaría con "señoros" y le daría igual,

o sea, la tía lo llevaría estupendamente,

porque en el fondo ella en su época era muy así.

-En la juventud es muy beligerante,

después hay un momento en que se resigna a ser objeto de hostilidad,

y no contestar.

-Porque era hipotecar su tiempo, le estaban robando su tiempo,

que ella lo quería utilizar para otra cosa. "Que digan, que digan",

y a partir de ahí: "Que digan, que digan".

A tanta costa se gana y adquiere el derecho a no ser completamente

borrado del libro de la vida después de morir.

Doña Emilia digamos que ha envejecido bien,

que hoy se puede recomendar su lectura.

-Es, digamos, el talento de una autora que recrea un mundo,

que, cuando la leemos, yo creo que nos resulta atractivo, interesante,

parece que podemos situarnos en aquella época.

-Lo fundamental es que Emilia Pardo Bazán siga siendo leída.

(Música)

-En "La quimera",

una novela que en muchos sentidos se puede considerar autobiográfica,

doña Emilia se presenta a sí misma como la artista

que va a alcanzar la inmortalidad por sus obras.

El arte es lo más importante,

pero el arte no puede realizarse sin la vida.

El vitalismo de esa mujer es extraordinario.

-Esa curiosidad universal que la lleva a interesarse por todo,

es el rasgo que la define por encima de cualquier otro.

-Los clásicos son aquellos que tienen preguntas

que se renuevan con las distintas generaciones,

yo creo que Pardo Bazán tiene ese punto de genialidad

que la hace de su tiempo,

pero también capaz de trascender su tiempo.

(Música)

Envidiaba, lo declaro, a la mujer de piedra.

Transcurrirán lustros, siglos, y sonreirá lo mismo que ahora

mientras a su alrededor corretearán niños de testas rubias,

que han de llegar a hombres y venir, cuando caducos,

a holgar en los bancos del paseo,

donde cuchichearán parejas de novios,

sucediendo a otras que cuchichearon,

sin que se interrumpa el eterno dúo,

aunque lo entonen voces nuevas.

(Música)

Y la mujer de piedra allí permanecerá,

sin mover los dedos que sostienen la pluma,

que asaz los movió su modelo.

(Música)