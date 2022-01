Coronavirus, 14 de enero | España supera los ocho millones de casos tras sumar 162.508 contagios y la incidencia sube a 3.192

11:01

"En OCU no creemos que la solución sea simplemente el precio máximo, creemos que el test de antígenos tiene una utilidad, la de diagnóstico de la enfermedad y cualquier ciudadano tiene derecho de acudir a un centro de salud, una farmacia, donde se le haga la prueba de forma gratuita, y apelamos al uso racional de los test de antígenos, que está demostrado que no sirve cuando no se tienen síntomas, tiene un porcentaje muy elevado de falsos negativo, transmiten una sensación de falsa seguridad", ha advertido el portavoz de la organización de consumidores.