Un informe sobre presuntos abusos sexuales en la archidiócesis de Múnich, en Alemania, señala al entonces arzobispo y actual papa emérito Benedicto XVI por no haber actuado al menos en cuatro casos.

El documento, encargado por la archidiócesis a un equipo de abogados y que ha sido presentado este jueves, subraya que Joseph Ratzinger ha rebatido "contundentemente" estas acusaciones.

El documento, calificado como un "balance del horror" por sus autores, contempla casos de abusos sexuales ocurridos en el seno de la Iglesia católica en la archidiócesis de Múnich entre 1945 y 2019. El Papa emérito Benedicto XVI ha expresado "vergüenza" por los casos de abusos sexuales en la Iglesia católica alemana y ha asegurado que en los "próximos días" examinará el informe.

"Benedicto XVI hasta hoy por la tarde no ha sabido del informe del bufete de abogados Westpfahl-Spilker-Wastl, que cuenta con más de 1.000 páginas. En los próximos días examinará con atención el documento", ha declarado en su nombre su secretario personal, Georg Gõnswein, a los medios de comunicación del Vaticano. En todo caso, ha señalado que el Papa emérito, "como ya ha reiterado varias veces durante su pontificado", expresa la "turbación y vergüenza que le producen los abusos sexuales a menores cometidos por clérigos".

Asimismo, Benedicto XVI ha manifestado su "personal cercanía" y su "oración a todas las víctimas con algunas de las cuales se ha encontrado personalmente durante sus viajes Apostólicos".

Ratzinger fue arzobispo de Múnich entre 1977 y 1982, antes de convertirse en prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. En 2005 fue elegido papa con el nombre de Benedicto XVI y en 2013 renunció para dedicarse al retiro espiritual. Fue sustituido por el papa Francisco y se le nombró papa emérito.

En un comunicado en el que no menciona a Benedicto XVI, el Vaticano ha reiterado su "sentimiento de vergüenza y remordimiento" por los abusos y su "cercanía a todas las víctimas". La Santa Sede ha añadido que evaluará el informe en su integridad para conocer los detalles.

Los investigadores creen que Ratzinger tuvo conocimiento del caso del párroco identificado como Peter H. , quien en 1980 fue trasladado del obispado de Essen al de Múnich tras haber sido acusado de pedófilo y que en su nuevo destino siguió cometiendo abusos. Ratzinger ha asegurado que no estuvo presente en la reunión en la que se decidió ese traslado.

Los responsables del informe consideran "poco creíble" la reacción de Ratzinger al rechazar las acusaciones y sostienen que no hubo "ningún interés reconocible" en actuar frente a los casos.

En dos de los casos atribuidos al periodo en que Ratzinger estuvo al frente de esa archidiócesis, los abusos fueron presuntamente cometidos por dos clérigos que prestaban asistencia espiritual y contra los cuales no se actuó en absoluto .

El informe elaborado por el grupo de abogados documenta cientos de casos cometidos durante décadas y responsabiliza a las sucesivas jerarquías eclesiásticas de no haber actuado en consecuencia o incluso de haberlos encubierto.

El informe fue solicitado por el arzobispo Reinhard Marx

Los autores del informe han lamentado la ausencia en la rueda de prensa del actual cardenal de Múnich, Reinhard Marx, quien en 2008 encargó un informe psiquiátrico sobre H., aunque no abrió una investigación interna.

Marx presentó el año pasado su dimisión como gesto ante los abusos de menores cometidos en la Iglesia católica, renuncia que fue rechazada por el papa Francisco. Este jueves, tras el conocimiento del informe, el arzobispo muniqués se ha declarado "conmocionado y avergonzado".

"Mis primeros pensamientos son para los afectados por los abusos sexuales, que han experimentado daño y sufrimiento a manos de representantes de la Iglesia, sacerdotes y otros empleados eclesiásticos," ha afirmado Marx durante una breve comparecencia retransmitida en directo.

El arzobispo ha explicado que, debido al volumen del informe, las instituciones eclesiásticas se hallan ahora analizándolo y presentarán un primer posicionamiento al respecto el jueves de la semana que viene.

"Me siento corresponsable de lo que ha ocurrido con la institución de la Iglesia en las últimas décadas," ha confesado Marx, añadiendo "sabemos desde hace años que la Iglesia no tomaba en serio los abusos sexuales, que los perpetradores a menudo no fueron cuestionados y que los responsables miraron hacia otro lado".