España afronta la Nochevieja de 2021 con una semana de nuevos récords. Si antes de Nochebuena se alcanzaba la incidencia por COVID-19 más elevada de toda la pandemia, durante estos días la tasa ha subido más de 800 puntos, alcanzando los más de 100.000 casos diarios notificados, cifras nunca antes vistas.

Con estos datos, las comunidades han optado por recuperar restricciones de cara a las próximas festividades y tratar de evitar así un colapso hospitalario. En las UCI, la presión ante el avance de la sexta ola, impulsada por la variante ómicron, crece aunque de forma sostenida: a las puertas de despedir el 2021 la saturación se sitúa en el 19 %, en riesgo alto, a seis puntos porcentuales del nivel más elevado.

"Sería la peor ola de la pandemia, o al menos similar a la primera, si no fuera por las vacunas", asegura Ignacio Rosell, experto en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valladolid y miembro del comité técnico que asesora a la Junta de Castilla y León, en declaraciones a DatosRTVE.

Tras cerca de dos años de pandemia y uno desde la llegada de las vacunas, la forma de mirar los indicadores y tomar el pulso de la situación epidemiológica ha cambiado. Ahora pesa más la presión asistencial que la incidencia, aunque no hay que dejar de prestar atención a una curva con una pendiente cada vez más elevada.

" No creo que lleguemos a los niveles de hospitalizaciones y de ocupación de unidades de cuidados intensivos de otras olas ", vaticina Ignacio Rosell, quien, pese a todo, recuerda que "existe un decalaje entre el aumento de la incidencia y la ocupación de las UCI", por lo que hace un llamamiento a la prudencia: "Las vacunas están haciendo un gran trabajo. Quizás la gente no recuerda las medidas que había de movilidad o toque de queda por estas fechas en 2020, pero a las vacunas hay que ayudarlas ".

La incidencia, récord tras récord

Y es que la incidencia acumulada a 14 días lleva creciendo desde el 3 de noviembre, pero ha sido en las últimas semanas cuando la subida se ha desbocado. Si la víspera de Nochebuena se marcaba un nuevo máximo, con más de 900 casos por cada 100.000 habitantes, en solo una semana prácticamente se ha duplicado, con 1.775 casos. España cierra así el año con el doble de incidencia que en el pico de la tercera ola, marcado el 27 de enero, que hasta hace pocas semanas era el techo de la pandemia en el país.

Por el momento, la rapidez con la que se multiplican los positivos ha provocado que la semana acabe con todos los territorios en riesgo muy alto -por encima de 500 casos por cada 100.000 habitantes- y ocho superan la tasa nacional. Además, la situación se ha agravado tanto que ha derivado en que la mayoría de las comunidades han batido sus récords de incidencia de toda la pandemia, dejando atrás los máximos de principios de 2021. Solo la Comunidad Valenciana aún no ha alcanzado esta situación, aunque no se descarta que finalmente lo consigan en 2022.

La cuestión ahora es hasta qué punto va a mantenerse ese crecimiento -teniendo en cuenta los límites de la capacidad diagnóstica- y cuando va a empezar a doblegarse la curva. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, apuntaba el pasado miércoles en rueda de prensa que los datos no indicaban una bajada en el número de casos, sino que más bien se esperaba “un mantenimiento del crecimiento en las próximas fechas”. "Si tenemos en cuenta el espejo en que nos estamos mirando, los países en los que el tsunami de ómicron ya ha arrasado, cabría esperar que todavía siguieran aumentando los casos una o dos semanas porque, además, son momentos de mucha movilidad", opina López Guerrero, que cree que "tan abruptamente como han subido, se puede esperar que empiecen a bajar".

Rosell, por su parte, estima que no podemos estar lejos del pico de la ola, pero subraya que las cifras oficiales aún no han reflejado el efecto de las reuniones de Nochebuena y que aún hay que superar un potencial "evento supercontagiador" como la Nochevieja. "Estamos preocupados, porque el año pasado en Castilla y León la incidencia se multiplicó por doce cuatro semanas después de las fiestas. No es descartable que batamos los récords que han alcanzado otros países europeos", advierte.