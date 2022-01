Artà i Pollença han suspès les festes de Sant Antoni

Els pobles de les Illes comencen a suspendre o modificar els programes de les festes de Sant Antoni. El darrer en anunciar que no en faran ha estat el poble mallorquí d'Artà.

L'Ajuntament va reunir tots els agents implicats en aquesta celebració al Teatre Municipal. Tots els partits polítics, la policia local, protecció civil i les Obreries d'Artà i de la Colònia de Sant Pere. Tots varen arribar a l'acord que no és factible celebrar Sant Antoni per "responsabilitat" després de l'increment de casos de COVID'19.

El consistori artanenc, a més, ha decidit suspendre tot el programa de festes i no fer cap acte alternatiu perquè considera que seria perdre les essències de la festa. En aquests moments, a Artà la taxa de positivitat és del 16,30% a set dies.

La decisió s'ha pres per unanimitat perquè tot el poble és conscient del perill de fer una trobada massiva com aquesta que arriba a reunir milers de persones.

Decisió per unanimitat

Evitar les aglomeracions del pi de Sant Antoni a Pollença

Un altre poble que ha suspès les festes de Sant Antoni és Pollença. L'Ajuntament ha decidit no celebrar la festa del pi de Sant Antoni. Seran el segon any que no té lloc una de les celebracions més esperades pels pollencins, sobretot els més joves.

La festa de la Pujada del Pi congrega també milers de persones i aquest és el motiu que ha obligat el consistori a anul·lar-la. També és una decisió presa per unanimitat per evitar aglomeracions i els posteriors contagis que es produeixen.