El 66,1% de los autónomos sigue sin recuperarse del efecto de la pandemia del coronavirus en sus negocios y no ha conseguido todavía remontar su actividad ni el nivel de facturación previos a marzo de 2020, según los datos del XIII Barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), presentado este martes.

Según el 22,3% de los encuestados, la facturación de sus negocios está un 75% por debajo de las cifras prepandemia, mientras que un 60,9% señala que esas cifras son un 50% más bajo.

Estos problemas para igualar las cifras de producción previas a marzo de 2020 ha provocado que un 30,2% de los encuestados se plantee cerrar su negocio y un 8,2% señala que tendrá que cerrarlo. Sin embargo, el 66,1% de los trabajadores por cuenta propia que han participado en este Barómetro no contemplan esta posibilidad.

A pesar de que la mayoría de autónomos no se ha recuperado de la pandemia, un 31,1% afirma haber recuperado por completo la facturación previa y, de ese porcentaje, un 15,6% incluso ha mejorado sus niveles de facturación en comparación con las cifras anteriores al coronavirus.

Para los que siguen con problemas de facturación, no creen probable que se recuperen hasta el primer semestre de 2023, como responden un 29,3% de los encuestados, y un 15,8% adelanta ese pronóstico al segundo semestre del 2022 y solo un 2,9% cree que será posible en la primera parte del próximo año.

En cuanto a las perspectivas de negocio para el próximo ejercicio, teniendo en cuenta el cierre de 2021, el 42,8% opina que se mantendrá igual, y un 17,5% prevé aumentar su facturación. Menos optimistas son un 29,2% de las respuestas, que estiman una disminución de sus ingresos.

Valoración negativa de las ayudas públicas

Respecto al paquete de medidas y ayudas aprobadas por el Gobierno, el 70,6% de los encuestados las califican con una nota de 2,8 sobre 10 y solo un 29,4% las valora de forma positiva, aunque únicamente un 1,6% las valora con una puntuación superior al 9.

Respecto a la creación de puestos de trabajo, el 45,9% no ha necesitado contratar a más empleados porque su actividad profesional no lo requiere. Entre los que sí cuentan con empleados a su cargo, el 28,3% ha mantenido la plantilla y un 6% ha podido aumentarla. No obstante, un 12,9% de los autónomos ha tenido que despedir trabajadores en 2021.

La estabilidad del personal también se mantendrá en 2022, como prevén el 25,6% de los encuestados. Solo un 3,8% cree que podrá generar empleo el próximo año, frente a un 10,7% que anticipa que tendrá que destruir puestos de trabajo.

El Barómetro de ATA también ha preguntado en esta ocasión a los autónomos por la campaña de Navidad y el posible impacto de la sexta ola de coronavirus con la variante ómicron. De entrada, un 46% de los encuestados no tiene campaña navideña en sus negocios, pero para aquellos que dependen de cuestiones temporales, un 18% observa perspectivas malas, por debajo del 50% de la actividad de la campaña navideña de 2019.

Por el contrario, solo un 1,6% ha mejorado en comparación con la campaña de las mismas fechas de 2019. Un 2,5% cree que será igual y un 26,3% sostiene que será una buena campaña, aunque lejos de la de 2019.