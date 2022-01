Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts y la CUP han registrado este lunes un documento conjunto en el que concluyen que la operación 'Kitchen' existió, señalan como responsables políticos de la misma al expresidente del Gobierno y el del PP Mariano Rajoy, y a su 'número dos' en el partido, María Dolores de Cospedal.

Además, piden que se investigue si sigue en activo alguna otra trama "parapolicial", que se revisen los procedimientos vigentes para asegurar el control de los fondos reservados y que el Tribunal de Cuentes estudie posibles embargos a los 'populares'.

A falta de conocer las conclusiones del PSOE, todos los grupos -excepto PP y Vox- han desarrollado este documento tras los trabajos de la comisión parlamentaria que ha investigado el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas mediante un plan urdido desde el Ministerio del Interior. Este texto será votado, junto con el resto de propuestas, el próximo miércoles en la comisión.

PNV y Cs ven probada la 'Kitchen' y Vox pide modificar las comisiones

Por otro lado, el PNV ha presentado una propuesta que incluye cinco conclusiones, entre las que destacan no solo que la operación 'Kitchen' existió y que se realizó y valió de la estructura llamada "policía patriótica", sino que "no es creíble" ni que el ministro, ni su número dos, ni el director general de la Policía no tuvieran conocimiento. Para el PNV, estos tres cargos fueron "conocedores, consentidores o inductores" del operativo.

Ciudadanos, por su parte, considera que es "indudable" que el Gobierno de Rajoy usó medios personales y materiales con la finalidad "ilegítima" de sustraer información a Bárcenas. Para esta formación, la responsabilidad política de hechos tan graves como los descritos corresponde al PP y al Ejecutivo de entonces.

Sin embargo, desde Vox tildan de "inútiles" los trabajos de la comisión, que no ha podido extraer ninguna conclusión, pues ha discurrido en paralelo a una investigación judicial, por lo que los comparecientes que mayor luz podían arrojar sobre los hechos investigados "se han negado a declarar en sede parlamentaria como era previsible".

En este sentido, urge a modificar la regulación de las comisiones parlamentarias de investigación para obligar a declarar a quienes sean llamados y considera que, aunque no hay ninguna norma que impida la puesta en marcha de estas comisiones, se deberían posponer hasta que el proceso penal concluyera.