Así te hemos contado la séptima jornada sin actividad del volcán de La Palma

La inactividad del volcán de La Palma está permitiendo que los científicos de Involcan puedan acceder a los cráteres para analizar los gases que emanan de las bocas eruptivas y los jameos aún incandescentes.

“En la tarde de hoy, un equipo de INVOLCAN accedió de nuevo a uno de los cráteres del volcán para realizar medidas y muestreo de los gases volcánicos / This afternoon, an INVOLCAN team again accessed one of the volcanic craters to measure and sample the volcanic gases pic.twitter.com/ZeJJhUhaVq“