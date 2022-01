La erupción del volcán de La Palma según la visión de los niños

Los tres meses de erupción en La Palma han tenido mucho impacto en toda la población palmera, también para los niños, a quienes les cuesta mucho entender esta situación tan excepcional, como explica el propio Jeikel, de tan solo 5 años: "El volcán siempre estaba rompiendo cosas, recuerdos, garajes, casas, un montón de lugares preciosos ya no existen... Hasta mi playa preferida".

Aunque Jeikel, como cualquier niño de solo 5 años, se divierta limpiando la ceniza con sus amigos, afirma sentirse "tristísimo, tanto, tanto me preocupa que ni puedo respirar de tanto descontrol. Yo también quiero que se acabe", porque el volcán ha roto la casa de su madre, que ahora vive en un hotel, y su colegio en La Laguna.

Ayla, de 9 años, y su hermano Ian, de 11, también echan de menos el cole. Apenas tienen alguna foto de recuerdo. Ellos no están desplazados, pero casi todos sus amigos sí.

"Me afectó como de sorpresa. Decían que iba a explotar un volcán... solo que no sabía cómo era un volcán. Yo decía que tenía ganas de verlo", confiesa Ayla.

"Me ha afectado por las emociones: la rabia, la tristeza, la empatía", explica Ian. Pese a que la erupción cambiaba cada semana todo lo que conocían hasta ahora, siempre buscaban una forma de evadirse: "Hay cosas que me hacen olvidar, como pintar o escuchar una canción que me gusta mucho", señala Ayla.

Ahora solo quedan cuatro días por saber si los científicos determinarán el final de la erupción, sin embargo, estos niños no recuperarán su colegio, sus parques, sus barrios.