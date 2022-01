Los Vinagres, el rock más volcánico y solidario

¿El rock puede ser volcánico? Es lo que hacen Los Vinagres desde 2015. Un grupo de rock de La Palma afincado en Madrid que también ha querido poner su granito de arena para ayudar a su tierra.

"Cuándo se duermen los volcanes", escribieron Los Vinagres en 2018, en su tierra La Palma, sin pensar jamás que, como vecinos de Los Llanos de Aridane, como afectados, se lo preguntarían cada día desde hace tres meses.

Sergio, Abel y Rober han vuelto a su isla esta semana, justo uno de los días más alegres desde que comenzó la erupción, cuando parece que el volcán se ha ido a dormir. Y eso es lo que quieren traer ellos a los suyos, verbena y fiesta.

"Ahora que las noticias son buenas se percibe alegría, optimismo y esperemos que siga siendo asi. Es lo que predicamos nosotros, la alegría, el optimismo, la fiesta, el vacilón, eso es lo que queremos, montar el pitote y que la gente se lo goce y se lo pase bien".

En medio de la ceniza, que sigue flotando en el ambiente y cerca de las plataneras, nos cuentan cómo han pasado estos tres meses. “Hemos estado yendo y viniendo, en contacto con la situacion, somos del valle y nos ha pillado muy de cerca, hemos intentado aportar lo que pudimos haciendo llamamientos en redes, un concierto en la riviera para recaudar fondos, y ha sido duro, un sentimiento entre miedo, temor, adrenalina cuando para. La situacion ha sido bastante compleja y lo que esperamos es que se haya acabado ya", dice Sergio.

"Para mí igual, he podido venir menos que ellos. Fue una situación que al principio tardas mucho en asimilar, no te puedes creer lo que está pasando en tu tierra, gente con la que has compartido todo, los ves sufrir. Es algo que afecta un montón y desde la distancia parece que no, pero se te encoge el corazoncito", explica Abel.

"Yo estuve justo aquí cuando explotó, un mes aquí fue duro, ver cómo la gente lo va perdiendo todo. Tuvimos suerte, me gustó ver la vena solidaria, ver que la gente rema de una, hicimos lo que pudimos, montamos el festival de Madrid y recaudamos casi 30.000 euros. Ayudamos en lo que pudimos, somos músicos, cada uno aportó su granito de arena, me quedo con eso, con lo solidaria que es la gente", cuenta Rober.

El 'Vinagrenéfico', un festival solidario La mejor forma que encontraron de ayudar fue que la gente se lo pasara bien en el 'Vinagrenéfico', un festival, una verbenita solidaria en la que unieron a muchos músicos para recaudar fondos un mes después de que comenzara la erupción. "Fue tremendo, el concierto fue espectacular, todo el mundo dijo que sí a participar, todo el mundo vino gratis, se demostraba que lo que importaba era donar a la isla", dice Rober. Recaudaron casi 30.000 euros para los afectados. Entre ellos vecinos, familiares, amigos que se han quedado sin hogar. Ellos mismos son afectados. Con casa en Puerto Naos o en Las Manchas. Por eso toda su música, plagada de referencias a su tierra volcánica, ahora tiene más significado para ellos. Rock volcánico es rock hecho en su tierra volcánica, mezclado con todos los estilos y las músicas que les han marcado desde pequeños, como el folclore canario en el que se han formado desde niños, las influencias latinas. Su música es algo así como un potaje canario, dicen. La escena musical canaria está potente, cuentan. Y lanzan una idea a otro de sus grupos de referencia, los Ojalá Muchá. Tocar un temita con ellos.