Els sanitaris hauran d'estar vaccinats contra la Covid o fer-se proves per a poder treballar

Els professionals de centres sanitaris, llevat els que hagin passat la malaltia els últims tres mesos, hauran d'acreditar que estan vacunats contra la Covid per poder fer feina. En cas que no ho estiguin s'hauran de fer tres proves a la setmana, dues de les quals hauran de ser PCR.

A més, també s'hauran de fer proves els treballadors que s'incorporin de nou o després d'unes vacances. Són les mateixes condicions que ja s'exigien als treballadors de les residències per a la tercera edat.

Pendents de l'aval del TSJIB

La mesura aprovada pel Govern està pendent de l'aval del Tribunal Superior de Justícia per entrar en vigor. L'objectiu és reduir els riscos en llocs on hi ha gent vulnerable pel seu estat de salut. Defensen que donarà més seguretat tant a la resta de treballadors com als pacients.

Segons la Conselleria de Salut, hi ha 2.000 professionals que fan feina en centres sanitaris que no s'han vacunat i que, per tant, hauran de fer-se tres proves a la setmana. Això és un 4,5% dels treballadors de l'entorn sanitari i té en compte des de metges a administratius o cuiners, tant d'hospitals públics com de consultes privades.

Hi ha sancions previstes per si alguns treballadors es negués a complir amb la norma.