Coronavirus, 14 de diciembre | La incidencia sube 31 puntos hasta 412 y Sanidad notifica 26.136 casos y 58 muertes

Datos en Reino Unido: se han notificado 59.610 nuevos contagios y 150 fallecidos en el último día. Desde que comenzó la pandemia el Departamento de Salud británico ha confirmado 10.932.545 positivos y 146.627 fallecidos.

En cuanto a la vacunación, un total de 51.298.838 personas han recibido una dosis de la vacuna contra la COVID, 46.804.609 la pauta completa y 24.075.451 la tercera dosis de refuerzo.

“The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79On 14 December, 59,610 new cases and 150 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.Our data includes the number of people receiving a first, second and booster dose of the #vaccine: pic.twitter.com/8s4rDycOC7“