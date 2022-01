Bachillerato incluirá por primera vez el pensamiento feminista y a mujeres filósofas.

La Filosofía que se estudiará en el Bachillerato incluirá en sus temarios a Aspasia de Mileto o Hipatia de Alejandría o Hanna Arendt Así pues, el alumnado podrá profundizar en el pensamiento de las filósofas desde la antigüedad griega hasta la modernidad. También, por primera vez, se abordará el pensamiento feminista, desde la pensadora de la Ilustración Mary Wollstonecraft, hasta la existencialista francesa Simone de Beauvoir. Para Concha Roldán, Directora del Instituto de Filosofía del CSIC, es "Una noticia positiva, que hay que valorar".

El mundo académico llevaba tiempo reclamando que se acabase con la marginación de las filósofas en los temarios oficiales los institutos. Desde las organizaciones feministas se señalaba que dicho apartamiento del canon oficial se producía por la simple condición femenina de estas autoras. Un agravio histórico que ahora podría empezar a solucionarse o por lo menos es lo que incluye el borrador de currículo que el Ministerio de Educación ha enviado a las Comunidades Autónomas.

La batalla de las filósofas

"Otro cambio que se ha hecho es que en la Oposiciones a profesorado este año se ha preguntado por mujeres artistas. Pues entonces que se den sus obras ya desde Bachillerato", añade Amorós. Las artistas Luisa Roldán, Sofonisba Anguissola, Clara Peeters, Tamara de Lempicka y Artemisa Gentileschi formaron parte de las preguntas de las Oposiciones para impartir Historia del Arte en Secundaria en 2021.

Para Concha Roldán hay que incidir en que "hemos ganado, entre paréntesis, la batalla de las filósofas. Pero la enseñanza de la Filosofía no reside en poner a 8 o 18 filósofas, ni en hacer rebajas. No hay que enseñar por autores, hay que enseñar contextualmente, conceptos, ideas, profundizar en una herramienta para pensar con espíritu crítico".

"¿Por qué se enseña a esas autoras y no a otras igual de importantes en la Historia de la Filosofía? Es un avance pero no hay que quedarse en la superficie. La Filosofía no sale reforzada, porque se pierden horas lectivas", añade Roldán.