El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha vuelto a negar la existencia de una ‘Caja B’ en el Partido Popular y también ha dicho que nunca hubo una ‘operación Kitchen’ para robarle al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación comprometedora para el partido. También ha restado “credibilidad” a las declaraciones de Bárcenas y del excomisario jubilado José Villarejo, que señalan que el expresidente era conocedor de ambas cuestiones. Además, ha defendido la "inocencia" del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del que fuera su número dos, Francisco Martínez (ambos investigados).

Rajoy se ha pronunciado así en la Comisión Kitchen en el Congreso, que investiga la presunta trama parapolicial financiada con fondos reservados del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz (el principal procesado en la Audiencia Nacional por esta cuestión) en la época en la que era presidente del Gobierno para ocultar información que pudiera comprometer al PP en el caso Gürtel, que estaba siendo investigado.

Respecto a esta trama, ha insistido ante las preguntas de los distintos partidos políticos y como hiciera en otras ocasiones que “jamás” vio a Villarejo, se reunió con él ni recibió o contestó mensajes suyos. El excomisario, investigado también en la Audiencia Nacional por esta y otras cuestiones, declaró que Rajoy tenía un “interés personal” en la 'operación Kitchen' y que él le informaba periódicamente mediante mensajes: “No conozco al señor Villarejo ni me consta haberlo visto en sitio alguno”, ha incidido Rajoy, que ha insistido en que lo dicho por Villarejo "es absolutamente falso".

También ha asegurado que nunca ha comentado con la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal nada relativo a la operación Kitchen y que ella nunca le dijo que hubiera recibido al ex comisario en la sede de 'Génova', como sí reconoció ante el juez.

No cree que Fernández Díaz "haya montado" la 'Kitchen'

También ha asegurado tener una "magnífica opinión" tanto de Jorge Fernández Díaz como del exsecretario de Seguridad y otro de los imputados en la causa, Francisco Martínez, y ha dicho confiar en su "inocencia". Precisamente, ha recordado que la presunción de inocencia es un derecho que no se pierde hasta que no haya una resolución judicial firme y en esto ha insistido en todas sus respuestas a los diputados. Y respecto a Fernández Díaz, ha dicho: "No creo que haya montado ningún dispositivo (de espionaje) porque no hay una sentencia judicial que así lo indique".

En cuanto a la 'Caja B del PP', que la Audiencia Nacional dio por acreditada y así lo confirmó el Supremo, Rajoy ha insistido en que no era una caja paralela del partido, sino que solo correspondía a Bárcenas y ha negado que las anotaciones de los pagos a "M.Rajoy" correspondan a él. ”No hay ningún tribunal que haya afirmado la existencia de una caja B del PP sino que el tesorero de nuestro partido, en un momento determinado, pagó con dinero en B unas cantidades para una obra en nuestra sede”, ha dicho Rajoy, que ha recordado que el PP “solo ha sido condenado por ser partícipe a título lucrativo”: “Figura que exige que el condenado desconozca absolutamente ese hecho por el que ha sido condenado”.

Por otra parte, ha dicho que él no da "ninguna credibilidad" a Bárcenas y Villarejo, que "tienen problemas serios en los tribunales” y "se defienden como estiman oportuno": “Como Bárcenas y Villarejo tienen el derecho a mentir dicen lo que quieren”.

Este mismo lunes, Villarejo ha insistido a su entrada de los juzgados en que Rajoy estaba al tanto de la 'operación Kitchen', que se orquestó con el objetivo de robar documentación que estaba en posesión del extesorero del PP Luis Bárcenas y que era comprometida apara la formación política: "Nadie puede creer que (Rajoy) no estuviera detrás".

Y ante los distintos portavoces ha asegurado no saber "de la existencia de ese sinfin de causas" relativas al PP "que están en los tribunales", al igual que tampoco puede decir cuándo se enteró "de que existía el señor villarejo": "Tenía cuestiones más importantes". “Hay muchas cosas de las que uno no se entera pero el problema no es que no me entere es que no puedo aportar (información): “No es un problema mío, entonces, ¿para qué me traen?”, ha apostillado.

Además, Rajoy ha asegurado que él está obligado a decir la verdad mientras que no ocurre lo mismo con los diputados que han participado en los interrogatorios puesto que están "aforados".