La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal se ha desvinculado este martes ante el juez Manuel García-Castellón del conocido como caso 'Kitchen', por su supuesta implicación en el presunto espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas, y de las anotaciones del excomisario José Manuel Villarejo que la involucran en la operación, si bien ha reconocido que se reunió con él varias veces a solas en la sede del PP en la calle Génova con la intención de que le contara lo que sabía sobre filtraciones a la prensa relacionadas con el PP y con ella.

Según fuentes jurídicas a RTVE, Cospedal ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional que su marido, el también imputado Ignacio López del Hierro, le presentó a Villarejo en 2009 como un policía en excedencia que dirigía una consultora importante, muy bien relacionada, que hacía labores de investigación. No obstante, la ex secretaria general del PP ha insistido en que no tuvo conocimiento alguno del operativo policial orquestado por el Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas, y que, por extensión, nunca dio ninguna instrucción encaminada a sustraerle documentación sensible contra el partido.

“��Finaliza la declaración en la Audiencia Nacional de María Dolores de Cospedal, imputada por el caso Kitchen



▪️ En casi dos horas de comparecencia, se ha desmarcado de la supuesta operación Kitchen. Sí reconoce algún encuentro con Villarejo@TeresaCotohttps://t.co/W5n1xPPIuf pic.twitter.com/ymz5kUUYyy“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 29, 2021

La exdirigente del PP ha sido citada este martes por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tras figurar en múltiples anotaciones en las últimas agendas intervenidas al excomisario. Según estos documentos, Cospedal habría mantenido una comunicación con Villarejo para intercambiar información sobre Bárcenas. Sin embargo, la ex secretaria general del PP ha negado las anotaciones de las agendas de Villarejo y su participación en el caso 'Kitchen'. Según ha señalado, dicha operación no tiene nada que ver con PP y las labores policiales son precisamente eso, labores policiales, ha destacado.

"La señora Cospedal desconoce por completo cualquier circunstancia relacionada con la operación 'Kitchen'", ha asegurado su letrado Jesús Santos, que ha representado al PP en causas como Gürtel o la presunta 'caja b' del PP, en un comunicado al finalizar su comparecencia.